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Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве - что известно о последствиях

Юрий Берендий
1 октября 2026, 21:56
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Южный мост в Киеве в третий раз за день потерпел удар РФ. Мониторы предупреждают о возможной новой атаке баллистики во время следующего массированного удара.
Что известно о новом ударе по Южному мосту
Что известно о новом ударе по Южному мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Россия в третий раз за день нанесла удар по Южному мосту
  • На месте работают экстренные службы

Страна-агрессор Россия в третий раз за день нанесла удар по Южному мосту в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По данным местных Telegram-каналов, в результате атаки начался пожар. На данный момент данных о масштабах повреждений и возможных пострадавших нет.

"Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания БПЛА, по предварительным данным, повреждены опора моста, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метрополитена.Специалисты метрополитена проводят работы по обесточиванию железнодорожных путей метро. Движение поездов метрополитена и наземного общественного транспорта через мост в настоящее время приостановлено.

Мониторинговые каналы заявляют, что Россия может готовить дальнейшие удары по Южному мосту во время следующей массированной атаки на Киев. По их данным, для этого оккупанты могут применить баллистические ракеты, в частности "Искандер-М" и северокорейские KN-24.

"Стоит отметить, что мосты через реку Днепр в столице еще с 2024 года являются плановыми целями, очевидно, что сейчас этот мост обозначили как приоритетную цель", - предупредили они.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал "еРадар" сообщил об ударах по Южному мосту в столице непосредственно во время движения поезда метро 1 октября. Два попадания вблизи опор впоследствии подтвердил мэр Виталий Кличко, после чего движение метрополитена и наземного транспорта по мосту остановили для обследования конструкций специалистами.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил попадание беспилотника в учебное заведение Соломенского района во время учебного процесса 1 сентября. В результате удара возник пожар и был поврежден фасад на уровне третьего этажа, однако благодаря тому, что более 100 учеников вовремя находились в укрытии, пострадавших среди детей нет.

Киевская городская военная администрация сообщила о последствиях ночного обстрела 1 сентября. В частности, в Соломенском районе пожарные потушили возгорание площадью 80 кв. м, а одного пострадавшего жителя передали медикам для оказания помощи.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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