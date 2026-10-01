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"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

Марина Иваненко
1 октября 2026, 18:13
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"Ваша собака спала на нашей соломе" - колоритный украинский фразеологизм о весьма отдаленном или сомнительном родстве - что он означает и какие похожие выражения стоит знать.
Как сказать о очень отдаленном родстве
Как сказать о очень отдаленном родстве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что означает выражение "Ваша собака на нашей соломе спала"
  • Какие есть похожие украинские фразеологизмы
  • Как сказать о очень отдаленном родстве

Украинский язык обладает чрезвычайно богатым и колоритным фразеологическим фондом, который позволяет передать самые тонкие оттенки эмоций - от нежности до острой иронии. Многие привычные нам мысли можно выразить гораздо ярче, если отказаться от расхожих штампов в пользу аутентичного народного творчества. Один из таких ярких примеров - фразеологизм "Ваша собака на нашей соломе спала", который идеально подходит для описания очень отдаленных или сомнительных родственных связей. Главред расскажет об этом подробнее.

О значении этой самобытной фразы и её не менее точных аналогах в своём блоге рассказала писательница Катерина Лука, которая делится советами по совершенствованию речи.

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Что означает фразеологизм "Ваша собака спала на нашей соломе"

В повседневном общении для обозначения дальних родственников чаще всего можно услышать крылатые выражения "седьмая вода на киселе" или "десятая вода на киселе". Они давно стали общеупотребительными и несколько утратили свою первоначальную выразительность.

Образное выражение "Ваша собака на нашей соломе спала" - это глубоко ироничная метафора. Она подчеркивает, что вся "родственность" между людьми заключается лишь в том, что когда-то чужая собака случайно отдыхала на чужом дворе.

Фраза высмеивает попытки найти хоть какую-то родственную связь там, где её фактически нет, или ситуации, когда люди пытаются приписать себе знакомство или родство с кем-то в корыстных целях. Это выражение можно использовать и в шутку, когда кто-то пытается объяснить слишком отдаленное знакомство или придумать родство, которое на самом деле носит лишь очень условный характер.

Чем это выражение похоже на "седьмую воду на киселе"

По значению с ней схожа известная поговорка "седьмая вода на киселе". Так говорят об очень далёком родственнике или человеке, с которым родство настолько отдалённое, что его сложно проследить. В этом фразеологизме подчеркивается значительное расстояние между людьми и условность их родственной связи.

"Ваша собака спала на нашей соломе" передает примерно тот же смысл, но делает это гораздо образно и ироничнее. Если "седьмая вода на киселе" просто подчеркивает чрезвычайно отдаленное родство, то упоминание о собаке и соломе фактически доводит эту связь до абсурда. То есть между людьми может не быть никакой настоящей родственной связи, а основанием для такого "родства" становится совершенно случайное обстоятельство.

Отдаленное родство
Далёкое родство / Коллаж: Главред, скриншоты

Видео о том, откуда взялась эта фраза, можно посмотреть по ссылке: Instagram

Какими ироничными синонимами обогатить свою речь

Писательница отмечает, что народная фантазия создала целый ряд подобных выражений, каждое из которых придает речи особый юмор и колорит. Вместо привычных формулировок можно использовать такие фразеологизмы:

  • Как черт козе дядя - указывает на полное отсутствие каких-либо общих черт или родственных связей.
  • "Нашему тину двоюродный плет" - остроумный способ сказать, что связь между людьми слишком призрачна.
  • старой курицы петух - шурин" - запутанная и комичная конструкция, которая прекрасно иллюстрирует бессмысленность поиска дальних предков.
  • "Третье ребро от задницы" - ироничное выражение, символизирующее крайнюю степень отдаленности.

Такие фразеологизмы помогают разнообразить речь и точнее передать отношение к ситуации. Они особенно уместны в неформальном общении, художественном тексте или шутливом контексте, когда обычного слова "родственник" недостаточно для передачи нужного оттенка значения.

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О личности: Екатерина Лука

Екатерина Лука - украинская филолог, писательница и языковой блогер.

Она известна своим блогом в социальных сетях (в частности, в Instagram), где делится советами по совершенствованию украинской речи, разбирает колоритные фразеологизмы, малоупотребительные слова и правила грамотности.

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