Отнюдь не обычное украшение: что на самом деле означает слово "дармовис"

О чём вы узнаете:
- Что на самом деле означает слово "дармовис"
- Можно ли называть брелок "дармовисом"
- Какие еще украинские слова имеют подобное значение
Многим из нас хотя бы раз приходилось задумываться, как правильно образовать форму множественного числа от слова "брелок" - "брелки" или все же "брелоки". Однако в украинском языке существует характерное, колоритное и вполне понятное существительное, которое помогает решить этот языковой вопрос. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает издание OBOZ.UA, в словарях есть прекрасный эквивалент - слово "дармовис". Оно может пригодиться тем, кто стремится разнообразить свою речь и чаще использовать самобытные украинские слова.
Что означает "дармовис" и как его использовать
Значение этого слова можно понять из его структуры: им называют предмет, который просто висит и не имеет практического назначения. Это может быть украшение на ключах, подвеска на цепочке, небольшой декоративный элемент на сумке или хрустальная деталь на люстре. Основное назначение такого предмета - украшать пространство или вещь и свободно раскачиваться или колебаться.
Именно поэтому слово "дармовис" может быть уместным в различных бытовых ситуациях. Например, им можно назвать небольшое украшение, прикрепленное к ключам, рюкзаку или другой вещи. В некоторых случаях это слово может выступать точным украинским эквивалентом привычного "брелок", хотя конкретный вариант зависит от контекста.
Кроме того, у слова есть интересное переносное значение. "Дармовисом" также могут называть бездеятельного человека или бездельника - того, кто бездельничает, тратит время впустую и не спешит приступать к делу. Такое переносное значение придает слову выразительность и делает его особенно интересным для современной речи.
Несмотря на то, что лингвистические словари относят это слово к разговорным и редкоупотребительным, оно чрезвычайно метко и вполне заслуживает места в современной украинской речи. Использование таких слов помогает лучше ощутить богатство украинской лексики и постепенно расширять собственный словарный запас.
Какие синонимы можно использовать
В зависимости от контекста предмет, который висит в качестве украшения, можно назвать следующими словами:
- подвеска;
- подвесок;
- привеска;
- украшение.
В то же время эти слова не всегда являются абсолютными синонимами, поэтому при выборе стоит учитывать значение конкретного предмета.
Если же "дармовис" употребляется в отношении человека, который бездеятельно проводит время, в украинском языке есть немало ярких слов для его характеристики: ґава, розтелепа, солопий, витрищака, шлапак, нестелепа и продавец витришок. Каждое из них имеет свои оттенки значения, поэтому использовать их следует в соответствии с конкретной ситуацией.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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