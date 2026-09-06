Отнюдь не обычное украшение: что на самом деле означает слово "дармовис"

Слово "дармовис" в украинском языке имеет несколько значений: так могут называть предмет, висящий в качестве украшения, а также бездеятельного человека.

https://glavred.info/osvita/azh-niyak-ne-zvichayna-prikrasa-shcho-naspravdi-oznachaye-slovo-darmovis-10794434.html Ссылка скопирована

Что такое дармовис / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что на самом деле означает слово "дармовис"

Можно ли называть брелок "дармовисом"

Какие еще украинские слова имеют подобное значение

Многим из нас хотя бы раз приходилось задумываться, как правильно образовать форму множественного числа от слова "брелок" - "брелки" или все же "брелоки". Однако в украинском языке существует характерное, колоритное и вполне понятное существительное, которое помогает решить этот языковой вопрос. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание OBOZ.UA, в словарях есть прекрасный эквивалент - слово "дармовис". Оно может пригодиться тем, кто стремится разнообразить свою речь и чаще использовать самобытные украинские слова.

видео дня

Что означает "дармовис" и как его использовать

Значение этого слова можно понять из его структуры: им называют предмет, который просто висит и не имеет практического назначения. Это может быть украшение на ключах, подвеска на цепочке, небольшой декоративный элемент на сумке или хрустальная деталь на люстре. Основное назначение такого предмета - украшать пространство или вещь и свободно раскачиваться или колебаться.

Именно поэтому слово "дармовис" может быть уместным в различных бытовых ситуациях. Например, им можно назвать небольшое украшение, прикрепленное к ключам, рюкзаку или другой вещи. В некоторых случаях это слово может выступать точным украинским эквивалентом привычного "брелок", хотя конкретный вариант зависит от контекста.

Кроме того, у слова есть интересное переносное значение. "Дармовисом" также могут называть бездеятельного человека или бездельника - того, кто бездельничает, тратит время впустую и не спешит приступать к делу. Такое переносное значение придает слову выразительность и делает его особенно интересным для современной речи.

Несмотря на то, что лингвистические словари относят это слово к разговорным и редкоупотребительным, оно чрезвычайно метко и вполне заслуживает места в современной украинской речи. Использование таких слов помогает лучше ощутить богатство украинской лексики и постепенно расширять собственный словарный запас.

Какие синонимы можно использовать

В зависимости от контекста предмет, который висит в качестве украшения, можно назвать следующими словами:

подвеска;

подвесок;

привеска;

украшение.

В то же время эти слова не всегда являются абсолютными синонимами, поэтому при выборе стоит учитывать значение конкретного предмета.

Если же "дармовис" употребляется в отношении человека, который бездеятельно проводит время, в украинском языке есть немало ярких слов для его характеристики: ґава, розтелепа, солопий, витрищака, шлапак, нестелепа и продавец витришок. Каждое из них имеет свои оттенки значения, поэтому использовать их следует в соответствии с конкретной ситуацией.

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред