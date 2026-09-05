Жёлтые пятна на ободке унитаза исчезнут без трения: названы два простых средства

Вы узнаете:
- Почему на сиденье унитаза появляются желтые пятна
- Как сода и перекись водорода помогут их удалить
- Почему не стоит использовать агрессивные химические средства
Поддерживать сиденье унитаза в чистоте бывает непросто. На его поверхности со временем могут появляться желтые пятна, которые сложно удалить даже после тщательной уборки.
Главред узнал о простом способе избавиться от стойких загрязнений с помощью двух обычных бытовых средств.
Почему на сиденье унитаза появляются желтые пятна
Желтые пятна могут возникать по разным причинам. Среди них - капли мочи, известковый налет, жир и пот, остатки агрессивных чистящих средств, а также естественное пожелтение пластика со временем. Такие загрязнения могут постепенно становиться более стойкими, поэтому обычного протирания поверхности иногда бывает недостаточно.
Агрессивные химические вещества, в частности отбеливатель, не всегда являются лучшим решением. Они могут повредить поверхность пластика или даже усилить его пожелтение.
Как пишет Express, эксперты по уборке советуют использовать пищевую соду и перекись водорода. По их словам, этот способ не требует агрессивного отбеливателя и длительного трения.
Как сода и перекись водорода помогут очистить сиденья
Для очистки эксперты предлагают использовать пищевую соду и 6% перекись водорода. Пищевая сода обладает мягкими очищающими свойствами, а перекись водорода может помогать расщеплять органические загрязнения и осветлять пигменты.
Для приготовления средства понадобится:
- ⅓ стакана пищевой соды;
- 3 столовые ложки 6% перекиси водорода;
- губка или салфетка;
- перчатки.
Как удалить желтые пятна с сиденья унитаза
Сначала смешайте пищевую соду с перекисью водорода до образования густой пасты. Нанесите полученную смесь на загрязненные участки с помощью губки или ткани. Оставьте средство примерно на 30 минут, чтобы оно подействовало.
После этого протрите поверхность чистой влажной тканью. При необходимости процедуру можно повторить. При работе с перекисью водорода эксперты рекомендуют использовать перчатки.
Смотрите видео о том, как удалить желтый налет с крышки унитаза:
Еще один способ очистить сиденье
Эксперт по уборке Нэнси Бертвисл предлагает альтернативный метод с использованием кристаллов соды. Для этого сиденье нужно снять и замочить в ванне с горячей водой и примерно 100 г кристаллов соды.
Само замачивание может длиться несколько часов. По словам эксперта, во время такой очистки вода может приобретать коричневатый оттенок, а пятна постепенно исчезать.
В то же время эффективность метода зависит от состояния поверхности и давности загрязнения. Если пластик пожелтел из-за старения, полностью восстановить его первоначальный цвет с помощью домашних средств может быть сложно.
Чего не стоит делать во время очистки
Не следует бесконтрольно использовать агрессивные химические средства, особенно если они могут повредить пластик. Также нельзя смешивать отбеливатель с перекисью водорода или другими средствами, если их совместимость не указана производителем. Во время уборки лучше использовать одно средство за раз и тщательно промывать поверхность перед применением другого.
Сода и перекись водорода могут стать простым вариантом для очистки желтых пятен на сиденье унитаза. Однако если пластик сильно изменил цвет из-за длительного использования или старения, даже такой способ может не дать полного результата.
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Об источнике: Express.co.uk
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