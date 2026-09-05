Жёлтые пятна на ободке унитаза исчезнут без трения: названы два простых средства

Избавиться от стойких загрязнений можно без агрессивных химических средств.

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Жёлтые пятна на крышке унитаза / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему на сиденье унитаза появляются желтые пятна

Как сода и перекись водорода помогут их удалить

Почему не стоит использовать агрессивные химические средства

Поддерживать сиденье унитаза в чистоте бывает непросто. На его поверхности со временем могут появляться желтые пятна, которые сложно удалить даже после тщательной уборки.

Главред узнал о простом способе избавиться от стойких загрязнений с помощью двух обычных бытовых средств.

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Почему на сиденье унитаза появляются желтые пятна

Желтые пятна могут возникать по разным причинам. Среди них - капли мочи, известковый налет, жир и пот, остатки агрессивных чистящих средств, а также естественное пожелтение пластика со временем. Такие загрязнения могут постепенно становиться более стойкими, поэтому обычного протирания поверхности иногда бывает недостаточно.

Агрессивные химические вещества, в частности отбеливатель, не всегда являются лучшим решением. Они могут повредить поверхность пластика или даже усилить его пожелтение.

Как пишет Express, эксперты по уборке советуют использовать пищевую соду и перекись водорода. По их словам, этот способ не требует агрессивного отбеливателя и длительного трения.

Как сода и перекись водорода помогут очистить сиденья

Для очистки эксперты предлагают использовать пищевую соду и 6% перекись водорода. Пищевая сода обладает мягкими очищающими свойствами, а перекись водорода может помогать расщеплять органические загрязнения и осветлять пигменты.

Для приготовления средства понадобится:

⅓ стакана пищевой соды;

3 столовые ложки 6% перекиси водорода;

губка или салфетка;

перчатки.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как удалить желтые пятна с сиденья унитаза

Сначала смешайте пищевую соду с перекисью водорода до образования густой пасты. Нанесите полученную смесь на загрязненные участки с помощью губки или ткани. Оставьте средство примерно на 30 минут, чтобы оно подействовало.

После этого протрите поверхность чистой влажной тканью. При необходимости процедуру можно повторить. При работе с перекисью водорода эксперты рекомендуют использовать перчатки.

Смотрите видео о том, как удалить желтый налет с крышки унитаза:

Еще один способ очистить сиденье

Эксперт по уборке Нэнси Бертвисл предлагает альтернативный метод с использованием кристаллов соды. Для этого сиденье нужно снять и замочить в ванне с горячей водой и примерно 100 г кристаллов соды.

Само замачивание может длиться несколько часов. По словам эксперта, во время такой очистки вода может приобретать коричневатый оттенок, а пятна постепенно исчезать.

В то же время эффективность метода зависит от состояния поверхности и давности загрязнения. Если пластик пожелтел из-за старения, полностью восстановить его первоначальный цвет с помощью домашних средств может быть сложно.

Чего не стоит делать во время очистки

Не следует бесконтрольно использовать агрессивные химические средства, особенно если они могут повредить пластик. Также нельзя смешивать отбеливатель с перекисью водорода или другими средствами, если их совместимость не указана производителем. Во время уборки лучше использовать одно средство за раз и тщательно промывать поверхность перед применением другого.

Сода и перекись водорода могут стать простым вариантом для очистки желтых пятен на сиденье унитаза. Однако если пластик сильно изменил цвет из-за длительного использования или старения, даже такой способ может не дать полного результата.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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