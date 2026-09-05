Желтый налет на тарелках исчезнет без следа: поможет копеечное средство

Обычная пищевая сода с кухни способна заменить целый набор средств для мытья посуды.

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Как отмыть посуду от желтого жирного налета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отмыть тарелки без химии

Что делать с жиром и ржавчиной на посуде

Со временем тарелки могут покрываться желтым налетом и жиром, с которыми обычное моющее средство просто не справляется. Однако такую посуду еще можно спасти и вернуть ей блеск.

Главред решил разобраться, как отмыть тарелки от желтого налета.

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Почему на тарелках появляется желтый налет

Автор канала "Советы для дома" в видео на YouTube продемонстрировала, как удалить желтый налет, старый жир и ржавчину со столовой посуды подручными средствами.

По ее словам, причина появления желтых пятен на посуде не всегда очевидна.

"Сказать, из-за чего это произошло, очень сложно. Либо длительное хранение, либо что-то на ней сверху стояло. Возможно, что-то долго лежало на тарелке, что и окрасило ее в такой цвет", - отметила она.

Чем можно удалить желтый налет с посуды

Эксперт говорит, что для устранения такого дефекта на посуде понадобится всего один привычный продукт.

"Но справиться с таким пожелтением на тарелке нам поможет самая обычная пищевая сода. Кроме соды, вам еще понадобится теплая вода и губка для посуды", - рассказывает автор видео.

Как отмыть тарелки от старого жира

Тарелку нужно смочить водой, насыпать немного соды непосредственно на поверхность и протереть жесткой стороной губки, после чего смыть остатки под теплой проточной водой.

Отдельного внимания требует обратная сторона тарелок, где скапливается стойкий жировой налет.

Эффективность очистки можно повысить с помощью еще одного компонента.

"Если к соде добавить совсем немного средства для мытья посуды, буквально пару капель, то получится очень классная чистящая паста, благодаря которой вы очистите весь этот застарелый жир еще быстрее", - отмечает женщина.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Для тарелок с стойким жировым налетом предлагается другой подход.

"Если у вас много тарелок, на обратной стороне которых есть застарелый жир, то вам лучше не чистить их вот так вручную, потому что это займет очень много времени. Лучше взять их и прокипятить вручную в специальном моющем растворе", - советует специалистка.

Как отмыть тарелки от желтого налета и жира - видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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