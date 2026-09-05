РФ хочет сорвать визит представителей Трампа в Киев: в ISW назвали причину

Аналитики отмечают, что Москва стремится вести переговоры с США без участия Украины.

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Россия хочет сорвать визит представителей Трампа в Киев / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Россия оказывает давление на представителей Трампа в связи с поездкой в Киев

Путин не прекращает удары перед приездом делегации

Кремль хочет переговоров с США без Киева

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако страна-агрессор Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что поведение Кремля свидетельствует о нежелании России гарантировать безопасность американской делегации во время ее предстоящего визита в Украину.

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По информации источников, близких к администрации президента США Дональда Трампа, Уиткофф и Кушнер выражали обеспокоенность по поводу своей безопасности во время поездки в Киев.

В то же время Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что Россия прекратит свои удары во время визита представителей Трампа в Киев.

"Очевидная неготовность Путина гарантировать безопасность американской делегации в Украине свидетельствует о нежелании Кремля признать США посредником в мирных переговорах и подчеркивает усилия России заставить США вести переговоры исключительно с Россией", - отмечают в ISW.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Украине нужна активизация переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украине необходима максимальная активизация мирных усилий с участием США. У Киева есть креативные идеи относительно мира.

По его словам, в мирном процессе не должно быть пауз, и новый активный политико-дипломатический сезон должен прежде всего сосредоточиться на том, как закончить войну.

"У Украины есть идеи, в том числе креативные, чтобы максимально активизировать этот процесс. Мы ожидаем приезда американской переговорной команды", - подчеркнул он.

Спецпосланцы Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Уиткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

Источники Bloomberg отмечают, что предыдущие поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию не принесли никакого прогресса, и нет оснований полагать, что на этот раз они привезут приемлемые предложения.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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