Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

О чём вы узнаете:
- Украинские имена могут звучать по-европейски
- Редкие варианты имеют древнюю историю
- Значения имен связаны с природой и культурой
Современные родители всё чаще выбирают для детей имена, которые легко произносятся в разных странах и в то же время имеют красивое и актуальное звучание. Особую популярность приобретают необычные варианты, которые помогают подчеркнуть индивидуальность ребёнка. Главред расскажет об этом подробнее.
Для поиска оригинального имени вовсе не обязательно обращаться к иностранным традициям. Украинская культура имеет немало мелодичных имен с древней историей, которые и сегодня звучат современно и гармонично.
Издание "24 Канал" собрало пять редких вариантов с украинскими корнями, которые могут понравиться родителям, ищущим необычное имя с европейским звучанием.
Мира (Мирослава)
Славянское имя, которое связывают со значениями "мир" и "слава". Короткая форма Мира звучит лаконично и легко произносится не только в Украине, но и за рубежом. В традиционных трактовках этому имени приписывают мудрость, миролюбие и стремление к внутренней гармонии.
Зоряна
Это красивое украинское имя связано со словом "зоря" и ассоциируется со светом, небом и ярким сиянием. В древних традициях заря была символом нового дня и надежды. В символических трактовках Зорянам приписывают творческий потенциал, открытость и способность легко находить общий язык с другими людьми.
Рута
Имя происходит от названия ароматного растения - руты, которая занимает особое место в украинской культуре и фольклоре. Оно короткое, выразительное и хорошо запоминается. В символических трактовках имя Рута ассоциируется с самобытностью, ярким характером, свободолюбием и нестандартным мышлением.
Ориана
Это редкое женское имя отличается необычным звучанием и имеет украинский культурный и мифологический контекст. Его связывают с древними представлениями об украинской земле и ее жителях. Сегодня Ориана может заинтересовать родителей, которые хотят дать дочери необычное, мелодичное и выразительное имя, которое сложно спутать с другими.
Снежана
Славянское имя, связанное со словами "снег" и "снежная". Оно создает образ чего-то светлого, чистого и нежного. В символических трактовках Снежанам приписывают доброжелательность, мягкость характера и миролюбие. Имя хорошо известно в Украине, но в то же время остается достаточно выразительным и узнаваемым.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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