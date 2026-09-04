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Как избавиться от ос на участке: раскрыт главный секрет виноградарей

Анна Ярославская
4 сентября 2026, 12:38
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Нужны всего пару пластиковых бутылок, и насекомых больше не будет.
Бумажные осы
Бумажные осы на даче: простые способы избавиться от гнезд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Бумажные осы защищают гнездо только при прямой угрозе
  • Удалять молодые ульи лучше ночью с помощью мыльного раствора
  • Миф об искусственных гнездах не помогает отпугнуть ос

Бумажные осы менее опасны, чем шершни и осы-желтокуртки, однако могут доставить немало проблем, если обустроят гнездо рядом с местом, где вы проводите много времени в саду. Например, под козырьком крыльца или прямо под столом. Эксперты рассказали, что сделать, чтобы осы ушли с дачного участка.

Бумажные осы получили свое название благодаря материалу, похожему на бумагу, из которого они строят гнезда. Их длина обычно составляет от 1,6 до 1,9 сантиметра. У них стройное тело, тонкая "талия" и длинные ноги, которые во время полета свисают вниз. Большинство видов имеют коричневую окраску с желтоватыми отметинами, хотя некоторые бывают красноватого оттенка, пишет Martha Stewart.

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Один из самых простых способов понять, что перед вами именно бумажные осы, - обратить внимание на их гнездо. Оно напоминает раскрытый зонтик.

"В отличие от закрытых гнезд шершней, гнезда бумажных ос имеют открытые ячейки. Обычно они свисают с потолка крыльца, карнизов, перил, ветвей деревьев, а также верхней части оконных и дверных рам", - объяснил сертифицированный энтомолог Джим Фредерикс.

Кроме того, бумажные осы обычно менее агрессивны, чем осы-желтокуртки и шершни.

Бумажные осы
Бумажные осы / Фото: pixabay.com

Как и другие осы, они наиболее активны летом.

"Весной перезимовавшие самки-основательницы просыпаются, строят гнездо и откладывают яйца. Летом из яиц появляются рабочие осы, и численность колонии достигает максимума. Осенью в колонии появляются будущие самки-основательницы. А зимой, после первых сильных заморозков, вся колония погибает, кроме новых самок, которые впадают в спячку", - рассказал Тимоти Вонг, технический директор компании MMPC, специализирующейся на экологичных методах борьбы с вредителями.

Продолжительность жизни бумажной осы зависит от ее роли в колонии. По словам Фредерикса, матка может жить около года, тогда как рабочие осы обычно живут от нескольких недель до нескольких месяцев - в основном в течение весны и лета.

Когда бумажные осы становятся проблемой

Обычно бумажные осы менее агрессивны, чем другие общественные осы. Более того, они играют полезную роль в природе: охотятся на гусениц, личинок жуков и других насекомых, которыми кормят потомство.

Однако иногда их становится слишком много, и тогда с колонией приходится что-то делать.

Бумажные осы строят гнезда в местах, где люди регулярно бывают: под террасами, на потолках крылец, возле дверей и окон. Их укусы могут быть болезненными и способны вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к яду насекомых.

Кроме того, будущие самки-основательницы могут проникать в дом через небольшие щели возле крыши, когда ищут защищенное место для зимовки.

При этом сами по себе бумажные осы не склонны жалить, особенно если находятся далеко от гнезда. Но если потревожить гнездо или подойти к нему слишком близко, насекомые могут перейти в оборону и атаковать.

Как избавиться от бумажных ос

Если гнездо находится высоко и не мешает людям, лучше не трогать и дождаться зимы. Когда температура падает, а пищи становится меньше, колония постепенно погибает, и гнездо навсегда остается заброшенным.

Хотя новые самки-основательницы переживают зиму и весной создают собственные колонии, старые гнезда обычно больше не используются.

Если же обнаружить гнездо в самом начале сезона - например, в апреле или мае, можно попытаться избавиться от него до того, как колония успеет разрастись.

Небольшие молодые гнезда можно удалить до того, как колония окончательно сформируется. Эксперты рекомендуют смешать воду с жидким средством для мытья посуды и с помощью распылителя на шланге тщательно смочить раствором осиное гнездо. После этого его можно сбить метлой с длинной ручкой.

Проводить процедуру лучше ночью или непосредственно перед рассветом - в это время осы наименее активны.

Если бумажные осы летают рядом с гнездом, Фредерикс советует не пытаться их отгонять или прихлопывать.

Наиболее агрессивными бумажные осы становятся тогда, когда считают, что их гнезду угрожает опасность.

Как не допустить возвращения бумажных ос

Чтобы в следующем сезоне осы снова не поселились возле дома, специалисты рекомендуют принять несколько простых мер.

1. В начале сезона осматривайте территорию вокруг дома. Если заметить первые признаки строительства гнезда, специалист по борьбе с вредителями сможет решить проблему до того, как колония разрастется.

2. Герметизируйте щели вокруг окон и в районе крыши, чтобы самки не могли проникнуть в стены дома для зимовки.

3. Поврежденные сетки на окнах и дверях следует ремонтировать или заменять. По возможности важно держать наружные двери закрытыми.

4. Если вы устраиваете барбекю или ужин на свежем воздухе, накрывайте продукты и напитки. Мусор храните в плотно закрывающихся контейнерах - это поможет не привлекать ос.

5. Используйте эфирное масло мяты. Если в прошлом осы часто собирались в определенных местах возле дома, можно обработать эти участки раствором с эфирным маслом мяты перечной. Сильный запах перегружает органы чувств насекомых и действует как природный репеллент.

6. Популярный совет развешивать искусственные гнезда, чтобы отпугнуть бумажных ос, - всего лишь миф.

Когда необходимо обратиться к специалисту

Самостоятельно удалять гнездо стоит только в том случае, если оно совсем небольшое и находится в легкодоступном месте.

Во всех остальных случаях лучше обратиться к квалифицированному специалисту по борьбе с вредителями. Особенно это необходимо, если кто-то из членов семьи страдает аллергией на укусы, для доступа к гнезду нужна лестница или на дворе конец лета, когда риск столкнуться с большим количеством ос особенно высок.

Также обращаться за профессиональной помощью стоит и в том случае, если вы не уверены, что перед вами именно гнездо бумажных ос.

Если это на самом деле гнездо осы-желтокуртки или лысого шершня, уровень агрессии у насекомых будет чрезвычайно высоким, поэтому потребуется специальное защитное снаряжение.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Как сделать ловушку для ос и шершней

В период созревания винограда осы и шершни начинают повреждать ягоды, из-за чего можно потерять значительную часть урожая. Опытный виноградарь показал на своем Youtube-канале Виктор Огородник простой способ защитить виноградник с помощью самодельных ловушек.

Для изготовления понадобится обычная прозрачная пластиковая бутылка. Лучше всего подойдет емкость из-под воды с гладкими стенками. С бутылки снимают этикетку и отрезают верхнюю часть примерно по первому изгибу. Крышка при этом не понадобится.

После этого срезанную часть надевают на бутылку и выравнивают края, чтобы между деталями не оставалось щелей, через которые могли бы выбраться насекомые. Примерно в сантиметре от края делают по одному отверстию с двух сторон.

Затем через отверстия продевают проволоку длиной около 35–40 сантиметров и закрепляют ее. Из более жесткой стальной проволоки с помощью пассатижей делают крючок, на который ловушку можно будет подвесить.

Приманка для ос и шершней
Приманка для ос и шершней / скриншот

Главный секрет - приманка. В бутылку наливают около 200 граммов кваса. Если напиток недостаточно сладкий, в него можно добавить немного сахара.

Готовую ловушку подвешивают непосредственно возле виноградных кустов. По словам автора способа, он использует такие приспособления уже несколько лет и устанавливает их в большом количестве. В этот раз на винограднике было размещено около 30 ловушек.

Результат можно увидеть уже через несколько дней: внутри бутылок скапливаются осы, а вместе с ними попадаются и шершни. Таким образом, насекомые переключаются на приманку, а созревающие гроздья получают дополнительную защиту.

При этом важно регулярно проверять ловушки и при необходимости обновлять приманку.

Смотрите видео - Простой способ борьбы с осами и шершнями:

Как писал Главред, мыши очень часто поселяются в саду и никак не хотят уходить. Обычно для избавления от этих вредителей используют синтетические химикаты или ловушки, но на самом деле существует совершенно натуральные и гуманные способы отпугнуть грызунов. Детальнее читайте в материале: Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии.

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Об источнике: YouTube-канал Виктор Огородник

Автор канала - Виктор Огородник, украинский виноградарь-любитель и практик (виноградники расположены, в частности, в Одесской области).

На канал подписаны более четырех тысяч человек.

Канал полностью посвящен практике выращивания винограда, уходу за саженцами, правилам обрезки, обработке от вредителей (осы, шершни, болезни) и подготовке кустов к зиме.

Автор делится личным практическим опытом, показывает результаты на собственном винограднике и дает советы для начинающих и опытных садоводов.

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