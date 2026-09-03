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Бабушкин способ для душевой кабины: как избавиться от известкового налета

Виталий Кирсанов
3 сентября 2026, 22:17
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Вернуть стеклу чистоту и блеск можно с помощью простых домашних средств.
Домашний способ очистки душевой кабины
Домашний способ очистки душевой кабины / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Домашний способ очистки душевой кабины: как избавиться от известкового налета
  • Как очистить стекло душевой кабины от разводов

Как очистить душевую кабину от известкового налета, мыльных следов и въевшихся загрязнений? Со временем на стекле появляются мутные разводы, а в стыках и других труднодоступных местах скапливается твердый налет. Обычная уборка не всегда помогает справиться с такими следами.

Однако вернуть стеклу чистоту и блеск можно с помощью простых домашних средств. Есть несколько способов, которые помогут удалить загрязнения без сложных процедур. Главред расскажет о способах, которыми поделились эксперты издания Еska.

видео дня

Домашний способ очистки душевой кабины: как избавиться от известкового налета

Мыльные следы и известковые отложения считаются одними из самых сложных загрязнений в ванной комнате. Они постепенно накапливаются на поверхности и со временем превращаются в плотный слой, который не всегда удается удалить обычным чистящим средством.

Причина появления известкового налета связана с минералами, содержащимися в воде. В первую очередь речь идет о кальции и магнии. Когда капли воды регулярно попадают на стекло и другие поверхности, после их высыхания минералы остаются на них и постепенно образуют твердые отложения.

Особенно заметны такие загрязнения на стеклянных стенках душевой кабины. На них появляются белесые разводы, а в углах и местах соединений может скапливаться известковый камень.

Для удаления подобных следов можно воспользоваться простыми домашними средствами. Хорошо подходят составы густой консистенции: они дольше удерживаются на поверхности и успевают воздействовать на загрязнение.

Один из доступных вариантов - пищевая сода. Для приготовления чистящей пасты ее смешивают с водой в равных пропорциях. Получившийся состав наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на 30 минут. После этого поверхность тщательно промывают теплой водой.

Сода помогает механически воздействовать на известковые отложения, а также обладает антибактериальными свойствами. Это делает ее удобным средством для регулярной уборки ванной комнаты.

Еще один простой вариант - зубная паста без вкусовых добавок. Благодаря мягким абразивным компонентам она может помочь удалить небольшие отложения и следы с поверхности. Пасту наносят непосредственно на загрязненный участок, аккуратно растирают, а затем смывают водой.

Как очистить стекло душевой кабины от разводов

Стеклянные поверхности требуют особого внимания: после обычного мытья на них нередко остаются заметные разводы и следы от высохших капель воды. Средство для стекол при этом не всегда способно справиться с плотным минеральным налетом.

В качестве домашнего способа можно использовать таблетку для посудомоечной машины. Ее растворяют в теплой воде, после чего полученным раствором протирают стеклянные поверхности душевой кабины.

Средства для посудомоечных машин предназначены для удаления различных загрязнений и отложений. После обработки стекло необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы на поверхности не осталось остатков средства.

Такой способ может помочь вернуть стеклянным стенкам более чистый и блестящий вид и уменьшить количество заметных разводов.

Смотрите видео о том, как отмыть душевую кабину от известкового налета

Как быстро удалить известковый налет в ванной
Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

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Об источнике: ESKA.pl

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