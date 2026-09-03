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"Путешественник во времени" показал Землю в 2028 году: куда исчезли люди

Константин Пономарев
3 сентября 2026, 17:52
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Самопровозглашенный путешественник во времени показал безлюдную Землю 2028 года и заявил, что провел в полном одиночестве уже 340 дней подряд.
"Путешественник во времени" показал Землю без людей
"Путешественник во времени" показал Землю без людей / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@unicosobreviviente

Вы узнаете:

  • Почему мужчина считает себя последним выжившим на Земле
  • Что "путешественник во времени" показал на кадрах из 2028 года
  • Почему безлюдные города Испании вызвали сомнения у зрителей

Самопровозглашенный путешественник во времени Хавьер утверждает, что оказался в 2028 году и уже 340 дней живет в полном одиночестве. В качестве доказательства мужчина публикует пугающие кадры опустевших городов Испании.

В социальных сетях набирают популярность видеоролики мужчины, называющего себя единственным выжившим человеком на Земле. Хавьер уверяет, что "застрял" в будущем, где улицы, музеи, пляжи и жилые кварталы остались совершенно безлюдными. О нем пишет Daily Star.

видео дня

Его аккаунт в TikTok называется @unicosobreviviente, что переводится как "Единственный выживший". За необычной историей мужчины следят уже более 9,4 миллиона подписчиков.

Города выглядят нетронутыми, но на улицах никого нет

Большинство роликов Хавьера якобы сняты в Валенсии. На кадрах можно увидеть пустые улицы, припаркованные автомобили и полностью сохранившиеся здания. При этом в объектив камеры не попадает ни один прохожий.

На кадрах с улиц нет других людей
На кадрах с улиц нет других людей / Фото: tiktok.com/@unicosobreviviente

Мужчина также публиковал видео из Барселоны, Мадрида и Севильи. Он показывал безлюдные жилые районы, детские площадки и пляжи. В одном из роликов, предположительно снятом при помощи дрона, Хавьер стоит совершенно один на морском побережье.

Особенно тревожным оказался ролик из музея, который, по словам автора, обычно "всегда полон людей". На опубликованных кадрах мужчина ходит по пустым залам, где все экспонаты находятся на своих местах, но посетителей и сотрудников нет.

"340-й день в одиночестве на Земле"

Хавьер утверждает, что провел в постапокалиптическом мире уже 340 дней. Несмотря на возможность свободно посещать разные города, он признается, что изоляция становится все тяжелее.

"340-й день в одиночестве на Земле, я посетил множество городов. Что же со мной происходит?" - написал мужчина под одним из недавних видео.

по словам автора, обычно музей "всегда полон людей"
по словам автора, обычно музей "всегда полон людей" / Фото: tiktok.com/@unicosobreviviente

В более ранних публикациях он обращался к подписчикам с просьбой помочь ему найти других людей и вернуться в свое время.

"Я все пытаюсь найти человеческую жизнь. Я начинаю терять надежду. Сегодня мне удалось что-то поесть. Как долго это продлится? Напишите в комментариях, кто мог бы мне помочь", - писал Хавьер.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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