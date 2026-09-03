Старый гараж приносит тысячи долларов: девушка нашла прибыльное решение

28-летняя девушка превратила старый гараж в две студии и начала сдавать их в аренду. Теперь недвижимость приносит ей около 4000 долларов в месяц.

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Девушка переделала гараж в жилой дом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какая подсказка подрядчика изменила первоначальный план ремонта

Почему девушка вложила около $100 тысяч в обычный гараж

Как неожиданная переделка начала приносить тысячи долларов

28-летняя Ванесса Бан из Калифорнии (США) превратила старый дом с гаражом в четыре отдельных объекта для аренды. Бывший бухгалтер вложила в реконструкцию сотни тысяч долларов, но теперь недвижимость приносит ей несколько тысяч долларов ежемесячно и десятки тысяч в год.

Дом с четырьмя спальнями в городе Модесто Ванесса приобрела в 2022 году за 347 тысяч долларов. Здание находилось в приемлемом состоянии, однако было очень старым и нуждалось в капитальном ремонте. Об этом пишет Business Insider.

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Для покупки девушка воспользовалась краткосрочным займом, который позднее удалось рефинансировать в обычную ипотеку. Уже тогда она рассматривала недвижимость не только как собственное жилье, но и как источник постоянного дохода.

Старый дом разделили на две квартиры

Основной ремонт продолжался около полутора лет. Большую часть работ Ванесса выполняла вместе с отцом, а общие расходы составили приблизительно 60 тысяч долларов (примерно 2,6 млн гривен). Наиболее затратными этапами стали замена крыши и установка новой системы кондиционирования.

28-летняя Ванесса Бан из Калифорнии / Фото: Vanessa Banh

Первоначально девушка собиралась сдавать дом на длительный срок. Однако во время ремонта один из приглашенных специалистов обратил внимание на необычную планировку здания.

"В этой части дома вы можете буквально сделать отдельный небольшой блок", - сказал подрядчик.

В помещении уже находилась отдельная дверь, поэтому владельцам оставалось оборудовать небольшую кухню, установить раковину и разделить пространство. В результате внутри дома появились две самостоятельные квартиры.

Пустующий гараж превратился в две студии / Фото: Vanessa Banh

Ванесса решила разместить их на Airbnb. Эксперимент оказался успешным и вскоре жилье начали активно бронировать люди, временно приезжавшие в город на работу.

"Медсестры приезжали и оставались на три месяца - свободных мест практически не было. Я даже не знала, что существует такое понятие, как среднесрочная аренда", - призналась предпринимательница.

Пустующий гараж превратился в две студии

Первые две квартиры приносили Ванессе от 3500 до 4500 долларов в месяц. После выплаты ипотеки, коммунальных счетов и остальных расходов чистый денежный поток составлял около 1000–1500 долларов (до 67 тысяч гривен).

Тогда девушка вспомнила о гараже, который несколько лет оставался пустым. Еще при покупке дома она предполагала, что его можно превратить в дополнительное жилье, однако для реализации идеи не хватало денег.

Подрядчик оценил переоборудование гаража примерно в 100 тысяч долларов / Фото: Vanessa Banh

Ванесса начала заниматься оптовыми сделками и перепродажей домов, постепенно накопив необходимую сумму. После утверждения проекта она получила предложения от трех подрядчиков и приступила к реконструкции.

"Я подумала: "Как мне оптимизировать свой нынешний дом, чтобы он приносил мне больше денег?". И тогда я вспомнила про гараж" - рассказала Бан.

Подрядчик оценил переоборудование гаража примерно в 100 тысяч долларов (примерно 4,4 млн гривен). Еще 8500 долларов потребовались на городские сборы, разрешения и услуги архитектора. Высокая стоимость объяснялась тем, что предпринимательница создавала сразу две отдельные жилые единицы.

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Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

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