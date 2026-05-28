Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

Константин Пономарев
28 мая 2026, 16:54
Владелец старого дома в США показал необычные находки, которые десятилетиями скрывались под штукатуркой и половицами.
Ремонт старого дома превратился в настоящую охоту за сокровищами / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Washington County Insider

  • Почему обычный ремонт превратился в поиск сокровищ
  • Что выпало из стены старого дома во время ремонта
  • Что нашли под полом дома возрастом более 100 лет

В американском городе Хартфорд, штат Висконсин (США), обычный ремонт старого дома превратился в настоящую охоту за сокровищами. Владельцы жилья начали находить внутри стен, под полом и даже в земле предметы, которым больше ста лет (от старинных чеков и бутылок до оружия времен Гражданской войны).

Дом принадлежит Джиму Хоскину и его семье с 1989 года. По словам мужчины, почти каждый этап ремонта приносит новую неожиданную находку. Об этом пишет Washington County Insider.

Из потолка выпал старинный ботинок

Одной из первых находок стал старый ботинок, который неожиданно выпал во время демонтажа потолка.

По словам Хоскина, раньше люди прятали обувь в стенах и потолках как талисман на удачу. Теперь эта потертая туфля хранится в доме как необычный семейный артефакт.

Позже супруги нашли в земле осколки старой посуды, части чайного сервиза и старинный флакон для глазных капель Murine с сохранившейся резиновой пробкой и оригинальным дозатором.

Из потолка выпал старинный ботинок / Фото: Washington County Insider

Во время работ по укреплению фундамента семья также обнаружила старую глиняную трубку и металлический инструмент для завивки волос, механизм которого до сих пор работает спустя десятилетия.

В стенах сохранились чеки начала XX века

Среди самых необычных находок оказались старые чеки магазина Young's Cash Store, спрятанные внутри утеплителя и стен.

Один из документов датирован 1917 годом. Там же нашли старую упаковку от шоколадного батончика Hershey's.

В стенах сохранились чеки начала XX века / Фото: Washington County Insider

Хоскин признался, что его особенно удивили цены того времени. По его словам, многие товары стоили настолько дешево по современным меркам, что просмотр каталога напоминает путешествие в другую эпоху.

Самый шокирующий момент произошел во время демонтажа одной из стен.

Когда Джим вместе с братом вытаскивал деревянную доску, из стены неожиданно выпала помповая винтовка Remington калибра .22. По словам мужчины, оружие едва не попало брату в голову.

Cемья также обнаружила старую глиняную трубку / Фото: Washington County Insider

Позже на территории дома нашли остатки двух пистолетов времен Гражданской войны, старые монеты с изображением индейца, стеклянные осколки и керамические крышки от кувшинов.

Об источнике: Washington County Insider

Washington County Insider — местное онлайн-издание из штата Висконсин, США, освещающее новости округа Вашингтон и соседних районов. Сайт публикует материалы о происшествиях, необычных находках, общественных событиях, недвижимости, погоде, спорте и жизни местных жителей. Проектом руководит журналистка Джуди Стеффес, которая занимается локальными новостями более 30 лет. Издание активно работает с соцсетями и делает акцент на оперативных публикациях, репортажах с места событий и историях, вызывающих интерес у широкой аудитории.

