Сорняки исчезнут надолго: агрономы назвали 2 лучших средства

Сергей Кущ
28 мая 2026, 10:46
Многие стараются избегать гербицидов и выбирают более безопасные способы борьбы с сорняками.
Как избавиться от сорняков народными средствами
Как избавиться от сорняков народными средствами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему сорняки растут быстрее овощных культур
  • Какие народные средства помогают бороться с травой
  • Как предотвратить появление сорняков на участке

Сорняки на огороде появляются даже у опытных дачников. Они быстро захватывают грядки, вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, а культурные растения начинают хуже расти и давать слабый урожай. Агрономы объясняют: главная проблема не только в самих сорняках, а в ошибках ухода за участком.

Разбираемся, из-за чего сорняки быстро разрастаются и как уменьшить их количество без постоянной прополки.

Почему сорняки растут быстрее культурных растений

Главная причина — высокая выносливость сорных растений. Их семена могут сохраняться в почве годами, а затем быстро прорастать при первых благоприятных условиях. Кроме того, семена разносят ветер, птицы и даже дождевые потоки.

Особенно активно сорняки растут:

  • на пустых участках земли;
  • после дождей и поливов;
  • в загущенных и плохо обработанных грядках;
  • при отсутствии мульчи.

Агрономы предупреждают: если вовремя не удалять сорную траву, она быстро вытесняет овощные культуры и снижает урожайность.

Какие ошибки провоцируют рост сорняков

Одной из самых распространенных ошибок считается редкая прополка. Если сорняки успевают зацвести, они формируют тысячи новых семян, которые снова попадают в почву.

Еще одна проблема — неправильная перекопка участка. Многие дачники перекапывают землю, но оставляют в ней части корней пырея, осота или одуванчика. В результате многолетние сорняки быстро дают новые побеги и разрастаются еще сильнее.

Также специалисты советуют не оставлять вырванные сорняки прямо на грядках. Даже после прополки растения с семенами могут дозреть и снова засеять участок.

Почему важно мульчирование

Огородники все чаще используют мульчу против сорняков. Солома, опилки, скошенная трава или черное агроволокно помогают перекрыть доступ света к почве, из-за чего сорные растения прорастают намного хуже.

Кроме того, мульчирование:

  • сохраняет влагу;
  • уменьшает количество прополок;
  • защищает почву от перегрева;
  • улучшает структуру грунта.

Особенно хорошо мульча работает на грядках с томатами, огурцами, перцем и клубникой.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как избавиться от сорняков народными средствами

Многие дачники стараются избегать гербицидов и выбирают более безопасные способы борьбы с сорняками. Одним из популярных домашних средств стал раствор на основе соды, соли и лимонной кислоты, пишут Факты.

Для приготовления понадобится:

  • 1 литр воды;
  • 1 столовая ложка соды;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка лимонной кислоты.

Сначала в воде растворяют соль и соду, а затем осторожно добавляют лимонную кислоту. После этого концентрат разводят примерно в 10 литрах воды.

Полученным раствором опрыскивают сорняки в сухую безветренную погоду. По словам садоводов, уже через сутки трава начинает желтеть и постепенно засыхает.

Однако специалисты советуют использовать средство осторожно и не допускать попадания раствора на овощные культуры.

Как предотвратить появление сорняков

Агрономы рекомендуют не оставлять пустые участки земли. Свободную почву лучше засевать сидератами или укрывать мульчей. Также важно регулярно косить сорную траву и удалять молодые растения до появления семян.

Особое внимание стоит уделять многолетним сорнякам. Если постоянно удалять надземную часть пырея или одуванчика, их корневая система постепенно истощается.

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

В российско-украинской войне наступает переломный момент: эксперт назвал главные признаки

Температура опустится до +4 градусов: когда отступит холод и придет летнее тепло

Китайский гороскоп на сегодня, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

