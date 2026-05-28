Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Рассказываем, какие ветки не стоит использовать для украшения дома на Зеленые праздники.

https://glavred.info/holidays/tri-dereva-vetki-kotoryh-kategoricheski-nelzya-prinosit-v-dom-na-troicu-10768337.html Ссылка скопирована

Чем нельзя украшать дом в Троицу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какую траву стелют на Зеленые праздники

Чем нельзя украшать дом на Троицу

Что нельзя делать в Троицу

Зеленые праздники в украинской традиции обладают особой силой. Дом украшают зелеными ветками, чтобы пригласить благословение и чистую энергию. В то же время существуют деревья, которые считались нежелательными для этого обряда.

Осина

Согласно библейской легенде, именно на этом дереве повесился Иуда, из-за этого осину считали проклятым деревом, ее листья якобы дрожат от ужаса, пишет Радио Трек. Более того, из этого дерева был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа.

видео дня

В народных верованиях она символизирует ссоры, раздор и даже связь с нечистой силой. Поэтому в Троицу осиновые ветки в доме считались крайне нежелательными.

Ива

Ива в христианской традиции имеет светлый образ, ведь ее освящают в Вербное воскресенье. Однако именно поэтому в Троицу иву не используют для украшения дома. Считалось, что дерево уже отдало свою благодать в день, когда его ветки освящали в церкви. Ломать иву после этого — означало нарушить порядок и потерять ее силу.

Хвойные деревья

Ель, сосна, лиственница и другие хвойные деревья также не использовались для украшения в Троицу. По народным представлениям, именно в их ветвях могут обитать души предков. А поскольку в это время граница между миром живых и загробным становится тоньше, приносить хвойные ветки в дом означало пригласить нежелательных "гостей".

Смотрите видео о том, что запрещено делать в Троицу:

Читайте также:

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред