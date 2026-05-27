Как герб Польши развенчивает исторические мифы России. Историк Александр Алферов рассказывает о легенде расселения славян и истинных истоках Руси-Украины.

Что означает герб Польши — как один символ перечеркивает всю историю России

Герб Польши с Белым Орлом стал не только государственным символом, но и частью легенды, которая напрямую противоречит российским историческим мифам. Именно поэтому Москва традиционно болезненно реагирует как на польскую историю, так и на саму идею обособленности народов Восточной Европы. Историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему древняя легенда о трех братьях фактически разрушает российскую пропагандистскую концепцию.

Герб Польши и легенда о Белом Орле

По словам историка, происхождение польского герба связано с древней легендой о трех братьях — Лехе, Чехе и Русе, которые стали основателями отдельных народов.

"Более тысячи лет назад жили три брата — Лех, Чех и Рус. От них происходят три великих, могущественных народа. От Леха — ляхи, поляки. От Чеха — чехи. От Руса — русы. То есть мы — украинцы", — сказал Алферов.

Именно в этой легенде, по словам специалиста, Белый Орел стал символом польской государственности. Птица якобы указала Леху место, где должна возникнуть его земля.

Почему герб Польши раздражает Россию

Александр Алферов подчеркнул, что главная проблема для российской исторической пропаганды заключается в отсутствии "московитов" в легенде о происхождении народов.

"Герб Польши убивает российский миф, друзья. И поэтому, в частности, "московиты" невероятно не любят, ненавидят поляков", — сказал историк.

По его словам, сама легенда прямо демонстрирует, что русы, то есть предки украинцев, существовали отдельно от Московии.

"Были ляхи, чехи, руссы. А где же там были "московиты", друзья?", — иронизирует он.

Какое место Украины в истории Руси

Историк подчеркнул, что в легенде именно русы являются отдельным народом, а современная Россия не имеет к этим историческим корням никакого отношения.

"Потому что они даже к России не имеют никакого отношения", — подчеркнул он.

Александр Алферов

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

