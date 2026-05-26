Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под Киевом

Юрий Берендий
26 мая 2026, 13:32
Историк Александр Алферов рассказал о 500-летнем валу в Голосеевском лесу под Киевом, который монахи соорудили для особых целей.
Интересные места Киева — историк рассказал, что нашли в лесу под Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что нашли в лесу под Киевом
  • Что скрывает 500-летний вал в Голосеевском лесу

В Голосеевском лесу под Киевом сохранилось уникальное сооружение, которому уже более 500 лет. Речь идет о масштабном валу с рвом, протянувшемся на сотни метров по территории леса. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, что этот объект не имеет отношения ни к Второй мировой войне, ни к современным укреплениям.

По словам специалиста, загадочный вал создали монахи Киево-Печерской лавры еще в XVI веке для защиты своих территорий и растений.

Что нашли в Голосеевском лесу под Киевом

Историк рассказал, что в киевских лесах могут храниться разнообразные исторические объекты — от древних городищ до военных укреплений. Однако на этот раз речь идет о значительно более старом сооружении.

"Лес, друзья, может скрывать, например, старые городища эпохи Руси или заросшие курганные могильники, или же, например, окопы Второй мировой войны", — рассказал историк.

По словам эксперта, в лесу можно увидеть длинный ров с валом, который на первый взгляд сложно заметить из-за густой растительности.

"Посмотрите внимательно вот на этот объект в лесу. Понимаю, трава, зелень, плохо видно, но это ров с валом, который тянется, друзья, очень далеко", — отметил Алферов.

500-летний вал под Киевом: кто его создал

Специалист подчеркнул, что сооружение возникло еще в 1500-х годах. Его создали монахи, а сам вал простирается через значительную территорию Голосеевского леса.

Историк также пояснил, что вал тянется от входа в лес возле центрального госпиталя пограничников и до местности, известной как Купель.

"Это, друзья, не что иное, как вал, который соорудили в 1500-х годах. Кто? Монахи, друзья", — сказал Алферов.

По его словам, строительство такого объекта требовало огромных усилий.

"Это сотни метров очень тяжелой работы. Ров и вот такой вал", — добавил историк.

Для чего монахи создали вал в лесу

Александр Алферов объяснил, что сооружение не было оборонительным в военном смысле. Его главная задача заключалась в защите лаврских земель и растений.

Историк рассказал, что граница вала обозначала территории Киево-Печерской лавры и отделяла их от других владений.

"Это не что иное, как граница владений Лавры", — пояснил он.

По словам эксперта, монахи специально создали ров и вал, чтобы скот не заходил на территории с ценными растениями.

"И именно для того (выкопали ров, — ред.), чтобы на лаврские территории не заходил в том 16 веке какой-то крупный скот, который сможет просто съедать какие-то эксклюзивные растения. Лавра специализировалась на их высадке, поэтому и сделали этот вал", — подчеркнул историк.

Почему вал в Голосеевском лесу является уникальным

Специалист обратил внимание, что многие люди могут ошибочно принять сооружение за военные укрепления или противопожарный ров. На самом деле же вал имел совсем другое назначение.

"Итак, это не оборонительные и не противопожарные валы, а мощные защитные сооружения от животных для лаврских хозяйств", — подытожил Алферов.

Сегодня этот 500-летний вал остается одним из малоизвестных исторических памятников Киева, который до сих пор скрывается среди деревьев Голосеевского леса.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

