В Украине яйца могут снова подорожать: экономист объяснил, что происходит

Экономист пояснил, что цены на яйца в Украине напрямую зависят от стоимости комбикормов, основой которых является кукуруза, запасы которой на рынке сокращаются.

Экономист объяснил, что влияет на стоимость яиц

Несмотря на сезонное увеличение предложения в летние месяцы, ситуация с ценами на яйца зависит не только от спроса и объемов производства. Стоимость этого популярного продукта в значительной степени формируется под влиянием цен на корма, которые составляют основную часть себестоимости производства. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам Пендзина, около 94% яиц на украинском рынке производят птицефабрики, а основную часть их себестоимости, примерно 70%, составляет комбикорм. Именно поэтому рост цен на кукурузу автоматически приводит и к подорожанию яиц.

"Урожай кукурузы собирают в ноябре, поэтому сейчас доедают остатки", — подытожил он.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

