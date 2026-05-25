В России анонсировали новые удары по Киеву и назвали цели атак — что известно

В МИД России заявили о систематических ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве и призвали иностранцев покинуть столицу Украины.

В России анонсировали новые удары по Киеву и назвали цели

МИД РФ угрожает новыми ударами по Киеву

Враг призвал иностранцев покинуть столицу

Страна-агрессор Россия анонсировала новую кампанию ударов по Украине. Целями российских ударов станут якобы предприятия украинского ВПК, командные пункты и "центры принятия решений". Об этом говорится в сообщении российского МИД.

В заявлении говорится, что российские оккупационные войска переходят к системному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

В МИД РФ также заявили, что целями атак якобы станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников, которые применяют ВСУ. Российская сторона утверждает, что в этом процессе участвуют специалисты НАТО, которые якобы обеспечивают поставку комплектующих, предоставляют разведданные и осуществляют наведение. Также в РФ пригрозили ударами по центрам принятия решений и командным пунктам.

"В связи с тем, что вышеупомянутые объекты разбросаны по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", – говорится в заявлении МИД РФ.

Основанием для таких заявлений в Москве назвали атаку беспилотников в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В России это представили как доказательство якобы "террористических" действий украинских властей и преднамеренных ударов по гражданским лицам.

В то же время эти заявления российского МИД противоречат официальной позиции украинской стороны. В Генштабе ВСУ ранее подчеркивали, что украинские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, соблюдая нормы международного гуманитарного права и законы войны.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 мая был нанесен удар по ряду объектов российских сил, в частности нефтеперерабатывающему заводу, складам боеприпасов, средствам ПВО, командным пунктам и живой силе противника. Среди целей также называли штаб подразделения "Рубикон" в районе Старобельска.

"Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, поставляющие ВСУ орудия преступлений против наших людей, продемонстрировали всему миру свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Мы имеем дело с прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других важных международных актов", - цинично заявили в России, забыв об ударах ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве и о десятках других случаев, когда жертвами российского ракетно-дронового террора становились дети, а целями были обычные дома, детские сады, университеты и школы.

Как писал Главред, в случае удара по Бортницкой станции аэрации существует риск попадания недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод в Днепр. В таком случае значительная часть нагрузки по очистке воды может перейти на водоканалы, расположенные ниже по течению реки. Об этом заявил директор "Института города" Александр Сергиенко в эфире "Эспрессо".

Он пояснил, что самым серьезным последствием такого удара может стать нарушение или полное прекращение процесса очистки стоков. Бортницкая станция аэрации является завершающим этапом системы, куда поступают бытовые и промышленные канализационные воды для очистки перед сбросом. При этом речь идет не о дождевой канализации, вода из которой попадает в Днепр напрямую.

"Стоит подчеркнуть, что промышленных канализационных вод в Киеве именно металлургических нет. Да, есть химические, но они просто используют воду, не загрязняя ее. Так вот, если подводить итоги, то худшим сценарием может стать утечка неочищенной воды в Днепр", — указал он.

Напомним, что в ночь на 24 мая РФ запустила "Орешник" по Киевской области и нанесла удар по многоэтажке в Черкассах. В результате атаки были зафиксированы разрушения частных домов и многоэтажек в различных районах Киевской области. Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил о пострадавших, а также подтвердил активную ликвидацию последствий ракетных ударов и атак беспилотников.

По информации начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия применила ракету "Орешник" по Белой Церкви, осуществив пуск с полигона Капустин Яр. Эта ракета развалилась в воздухе на несколько боевых блоков, и такой удар был призван запугать как украинцев, так и международных партнеров, что подчеркнул советник Министерства обороны Украины Сергей Стерненко.

Также ранее сообщалось, что ракет, которыми атаковали Киев, было слишком много для украинских систем ПВО, однако специалист Сергей Бескрестнов отметил улучшение показателей перехвата дронов и ракет, а также добавил, что основные цели врага в столице имели скорее демонстративный характер, чем реальную военную ценность. Как ранее сообщал Главред, угроза новых атак остается высокой, и Украина продолжает усиленно готовиться к обороне.

Об источнике: МИД России Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подчиняется Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 года — Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

