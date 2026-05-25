Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

Кратко:
- В случае повреждения Бортницкой станции аэрации существует риск утечки стоков в Днепр
- Нагрузка по очистке воды перейдет на города ниже по течению
После удара оккупантов по Бортницкой станции аэрации может возникнуть риск попадания неочищенных стоков в Днепр, а основная нагрузка по очистке воды может лечь на водоканалы ниже по течению
Об этом рассказал директор "Института города" Александр Сергиенко в эфире "Эспрессо".
"Худшее, что может случиться после удара россиян по Бортницкой станции аэрации, — это то, что очистка воды не будет происходить. Бортницкая станция является конечным блоком, куда собираются сточные канализационные воды, именно из бытовых и промышленных канализаций. Это не ливневая канализация, где вода прямым потоком идет в Днепр. Стоит отметить, что промышленных сточных вод в Киеве именно металлургического происхождения нет. Да, есть химические, но они просто используют воду, не загрязняя ее. Так что, если подводить итог, то худшим сценарием может быть утечка неочищенной воды в Днепр", — пояснил эксперт.
По словам Сергиенко, в соцсетях начали распространяться панические прогнозы о возможном гибели рыбы или отравлении, однако реальные последствия пока оценить сложно.
"Я читал в социальных сетях панические настроения людей, что может быть отравление и гибель рыбы. На самом деле никто не может точно сказать о именно таких последствиях. Ведь проблема заключается в том, что вся нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов, расположенных ниже по течению", - подытожил он.
Массированная атака РФ на Украину 24 мая - последние новости
Как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Напомним, РФ два суток атаковала Полтавскую область, там фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.
Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.
О личности: Александр Сергиенко
Сергиенко Александр Иванович (род. 19 октября 1947 г. в с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший первый заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.
Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.
Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".
