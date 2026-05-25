Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

Почему в СССР было так много железных гаражей

Почему большинство из них были коричневого цвета

Коричнево-рыжие металлические боксы, которые до сих пор встречаются во дворах и на окраинах украинских городов, остаются узнаваемым символом советской эпохи. Их однообразный цвет не был дизайнерским замыслом — это следствие дефицита материалов и стремления к максимальной практичности.

Почему все гаражи красили одинаково

Основой советского "гаражного стиля" стал железный сурик — самая доступная краска, которую массово использовали на заводах. Ее делали из оксида железа и лака, поэтому цвет получался характерно ржавым, пишет Oboz.ua.

Именно этой смесью покрывали вагоны, баржи, металлические конструкции мостов и любые поверхности, которые должны были выдерживать дождь, снег и коррозию. Когда промышленность начала выпускать сборные металлические гаражи, выбор краски был очевиден: дешевый, стойкий, но непривлекательный сурик.

Как появились "гаражные кварталы"

В 1960-х годах количество частного транспорта резко возросло — на дорогах стало больше "Москвичей", "Запорожцев", мотоциклов, а впоследствии и "Жигулей". Вместе с этим возникла проблема краж: колеса, фары, зеркала и даже стеклоочистители были дефицитом, поэтому их регулярно снимали прямо во дворах.

Государство не спешило строить капитальные гаражи, а разрешение на кирпичное сооружение получить было почти нереально. Землю под кооперативы выделяли ограниченно, поэтому люди искали способ обойти бюрократию.

Выходом стали сборные металлические боксы, которые формально не считались капитальными сооружениями. Их часто собирали своими руками: металл доставали "по знакомству", а сварку заказывали у мастеров.

Гараж как второй дом

В тесных квартирах места не хватало, поэтому гаражи превращались в склады, мастерские и кладовые. Некоторые строили их даже до покупки автомобиля — "про запас", чтобы хранить велосипеды, инструменты или консервы.

Несмотря на регулярную критику со стороны властей и прессы за неопрятный вид, для автомобилистов такие гаражи были необходимостью. Железные коричневые боксы настолько укоренились в городском пейзаже, что стали частью постсоветской эстетики.

Сегодня их постепенно заменяют современные паркинги, которые лучше вписываются в городское пространство и не создают хаотичных "гаражных массивов".

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

