Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

Погода в Украине в ближайшие дни начнёт меняться. Во многих регионах пройдут дожди.

https://glavred.info/synoptic/izvestna-tochnaya-data-poholodaniya-kogda-rezko-upadet-temperatura-vozduha-10767440.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 25 мая / Фото: УНИАН

Что известно:

В каких областях будут дожди

Когда регионы атакует похолодание

Погода в Украине начнет меняться. Сначала температура воздуха будет комфортной, но впоследствии наступит похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 25 мая

В понедельник, 25 мая, Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди пройдут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.

видео дня

Ночью температура воздуха опустится до 11-17 градусов тепла. Днем будет 21-25 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 24-28 градусов тепла.

"Ветер будет с севера, северо-запада, умеренный и временами даже порывистый, учтите это. Днем в западных и северных областях уже будет преобладать сухая солнечная погода", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 25 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве 25 мая

В Киеве 25 мая температура воздуха составит 23-24 градуса тепла. Ночью и утром ожидается дождь.

"Зонтик можно достать. Ветер северный, северо-западный, порывистый. Вообще, практически всю неделю ветер будет порывистым и временами сильным - нам это и нужно, чтобы быстрее разогнать и очистить воздух после взрывов и пожаров", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Уже с четверга температура воздуха в большинстве областей снизится. Тогда ожидается 15-18 градусов тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред