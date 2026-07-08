Есть погибшие и раненые: РФ ударила баллистическими ракетами по Одессе, куда попали

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с южного направления.

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Атака на Одессу - возросло число жертв среди мирного населения / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

Ключевые моменты:

Россия атаковала Одессу

Два человека погибли, ещё двое ранены

Повреждена городская инфраструктура

Российские оккупационные войска атаковали Одессу с применением баллистических ракет. Уже известно о погибших и раненых. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в сообщении в Telegram.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким. Также на данный момент известно о двух пострадавших", - отметил он. видео дня

О возможном ударе по региону сообщали Воздушные силы ВСУ. Тревога в регионе была объявлена из-за применения врагом баллистического вооружения именно с южного направления.

"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления. Скоростная цель в направлении Одесской области. Еще одна цель - в Одесской области", - предупреждали Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 8 июля начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о ракетном ударе по Киеву. Спасатели зафиксировали пожары в административных зданиях и складских помещениях. По данным ГСЧС, пострадали два человека, один был госпитализирован.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вражеского беспилотника в Деснянском районе. Кличко уточнил, что БПЛА упал рядом с газораспределительной станцией, и на место выехали экстренные службы. По обновленным данным, в результате этой атаки пострадали восемь человек, один человек погиб.

Позже Кличко сообщил о попадании беспилотника в 25-этажный жилой дом в Деснянском районе. Кличко добавил, что беспилотник попал в 25-этажку, и на верхних этажах возник пожар.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.

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