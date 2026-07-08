Киев непрерывно атакуют реактивные БПЛА: есть погибший и раненые

Что известно:
- В Деснянском районе Киева упал российский БПЛА
- Дрон взорвался возле газораспределительной станции
- В результате атаки пострадали шесть человек
В среду, 8 июля, в Деснянском районе Киева российский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. В результате атаки пострадали шесть человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БПЛА упал рядом с газораспределительной станцией. Обоих раненых медики госпитализировали", - заявил мэр в 12:56.
Впоследствии Кличко уточнил, что в Деснянском районе столицы вражеский беспилотник также упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком. После сообщения о взрыве на место происшествия были направлены экстренные службы.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил атаку БПЛА в Деснянском районе.
"По состоянию на 13:40 уже 4 человека получили ранения в результате атаки вражеского дрона", - заявил он.
Мэр Киева около 14:40 сообщил, что число раненых в результате атаки вражеских БПЛА на столицу возросло до шести. Всех раненых медики госпитализировали.
В то же время мониторинговые каналы фиксируют в воздушном пространстве Киевской области реактивные беспилотники. Два БПЛА движутся в направлении Киева со стороны Славутича.
"Реактивный БПЛА в Киевской области, курс на Киев с севера", - сообщили Воздушные силы.
В направлении Киева и области запустили новые реактивные беспилотники. Мониторы предупреждают, что атака может продолжаться до вечера.
Когда РФ может нанести новый массированный удар - мнение эксперта
Россия не сможет долго поддерживать темп массированных атак по Украине каждые несколько дней из-за ограниченных возможностей производства ракет, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас РФ способна производить около трех баллистических ракет в сутки, то есть примерно 90 ракет в месяц.
Эксперт отметил, что если Россия продолжит наносить массированные удары каждые три-четыре дня, ее запасы баллистических ракет могут быстро сократиться.
"Я думаю, что на этот раз Россия нанесла удар всего через три суток после предыдущей атаки лишь по одной причине - она стремилась вызвать панику среди украинцев, продемонстрировав способность россиян наносить удары каждые три-четыре суток. Но на самом деле России не хватит надолго, если она будет проводить массированные атаки каждые три-четыре суток, и очень скоро вернется к традиционным интервалам между ударами – неделя-две", – считает Коваленко.
Атаки РФ по Киеву - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 8 июля Киев подвергся ракетной атаке РФ. В столице прогремело около 10 взрывов, россияне применили баллистическое оружие с нескольких направлений.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали. В Святошинском районе загорелись административное здание и складские помещения, также загорелся гаражный кооператив. В одном из случаев повреждены административное здание и трамваи. В Деснянском районе пожар возник на территории складских помещений.
В ночь на 6 июля Россия совершила масштабную атаку на Киев, которая привела к значительным разрушениям, гибели людей и многочисленным ранениям. В ходе комбинированной атаки РФ применила 419 средств воздушного нападения, из которых украинская ПВО уничтожила 363 цели. При этом баллистические ракеты и ракета "Циркон", по предварительной информации, не были сбиты.
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О личности: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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