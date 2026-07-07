РФ выбрала новые цели: Жданов назвал, какие области под угрозой обстрела

Одной из новых целей атак РФ становятся логистические объекты, предупредил Олег Жданов.

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РФ может готовить новый массированный удар / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявлений Жданова:

Опасность остается для приграничных и прифронтовых регионов

Одной из целей атак РФ становятся логистические объекты

Наиболее сложной ситуация с обстрелами со стороны страны-агрессора РФ остается для приграничных и прифронтовых регионов, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сказал он в комментарии ТСН.ua, именно эти области находятся в зоне досягаемости российских средств поражения, поэтому удары по объектам инфраструктуры там будут продолжаться.

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"При фронтовой и пограничной областях они во всю дальность досягаемости их огневых средств будут пытаться уничтожить инфраструктуру. Дело в том, что мы построили инфраструктуру, особенно в топливной сфере, таким образом, что у нас нет баз хранения как в Российской Федерации", - пояснил Жданов.

Эксперт отметил, что украинская система обеспечения топливом сегодня основана на оперативных поставках без создания крупных запасов. По его мнению, именно поэтому российская сторона пытается наносить удары по автозаправочным станциям, рассчитывая нарушить работу этой системы.

Кроме того, Жданов обратил внимание, что одной из целей атак становятся логистические объекты "Новой почты". По его оценке, Россия также продолжает наносить удары по автозаправочным станциям вблизи линии фронта и государственной границы, предполагая, что через них осуществляется обеспечение украинских Сил обороны.

По мнению эксперта, подобная тактика объясняется стремлением Кремля компенсировать отсутствие значительных успехов на поле боя. Он считает, что Москва рассчитывает спровоцировать перебои с поставками топлива, осложнить логистику и одновременно усилить давление на гражданское население, ухудшая условия его повседневной жизни.

/ Инфографика Главреда

ЦПД о возможных целях ударов баллистических ракет РФ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался по поводу ночной атаки на Киев, отметив, что, по его мнению, использование баллистических ракет в этом случае не связано с решением конкретных военных задач, а имеет преимущественно демонстративный характер.

Как считает Коваленко, подобные удары рассчитаны прежде всего на информационный и психологический эффект, а не на получение стратегического преимущества на поле боя. По его словам, российское руководство может использовать такие атаки для формирования определенного общественного восприятия внутри страны, отвлекая внимание граждан от внутренних проблем, в том числе сообщений о дефиците топлива и очередях на автозаправочных станциях.

Глава ЦПД также заявил, что атаки по жилой застройке могут рассматриваться как инструмент пропагандистского воздействия, цель которого - сместить общественное внимание с внутренних трудностей и усилить информационное давление.

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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