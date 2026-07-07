"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

Мадяр заявил о поражении восьми танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море.

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ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ / коллаж: Главред, фото: x.com/CarlOskar, скриншот

Кратко:

Ночная операция приобрела масштабный характер

Помимо танкеров, под удары попали сухогрузное судно и паром

В ночь на вторник, 7 июля, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к так называемому теневому флоту России и находятся под международными санкциями. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

Военный также опубликовал видеозапись операции, назвав ее очередным этапом борьбы за нарушение российской логистики в акватории Азовского моря.

видео дня

По словам Бровди, экипажи подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" за одну ночь обнаружили и вывели из строя восемь танкеров, перевозивших топливо.

"Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров "теневого флота" РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – подчеркнул военный.

Он отметил, что ночная операция приобрела масштабный характер. Помимо танкеров, под удары, по его информации, попали также сухогрузное судно и паром. Суда значительно повреждены, зафиксированы пожары.

Все танкеры идентифицированы. Они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Это "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа".

Кроме того, в течение ночи в оперативной глубине противника на временно оккупированной территории Украины силами СБС результативно отрабатывались 58 военных целей, добавил Бровди.

По его словам, также в Крыму были поражены энергоузлы, которые "горели вместе с логистикой".

Смотрите видео:

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Как блокировка танкеров ударит по нефтяному экспорту РФ: эксперт

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что задержание судов российского "теневого флота" способно серьёзно осложнить экспорт нефти из РФ. По его мнению, если к таким мерам подключатся европейские государства, последствия для российской экономики могут оказаться крайне болезненными - вплоть до резкого сокращения экспортных поставок и масштабных экономических потерь.

Эксперт напомнил, что ключевые маршруты поставок российской нефти проходят через Балтийское и Чёрное моря. Он также отметил, что даже временные задержки танкеров, например под предлогом экологических или технических проверок, способны существенно замедлить логистику и создать серьёзные проблемы для нефтяного экспорта России.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

"Теневой флот" РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказались нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

Примерно 70% кораблей так называемого российского "теневого флота" находятся под санкциями. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ранее береговая охрана Швеции остановила и досмотрела нефтяной танкер Jin Hui, который подозревают в принадлежности к российскому "теневому флоту".

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Кратко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") - это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

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