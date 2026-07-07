Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

Эксперты объяснили, как действует порошок, после применения которого о вредителях можно будет забыть.

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Натуральное средство от вредителей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Каким натуральным средством можно избавиться от вредителей

Как правильно наносить порошок, чтобы не навредить полезным насекомым

Все больше людей пытаются отказаться от химических средств для борьбы с насекомыми дома и на участках и ищут более безопасные натуральные способы.

Главред узнал, что эффективно бороться с клещами, муравьями и клопами помогает один натуральный порошок. Как его применять, рассказали эксперты издания Gazeta.pl.

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Диатомовая земля - это порошок, содержащий мелкие частицы, которые повреждают внешний защитный слой насекомого и поглощают жиры и влагу с его поверхности. Из-за этого вредитель постепенно теряет влагу и погибает, хотя процесс не является мгновенным - эффект наступает только после прямого контакта насекомого с порошком.

Активность вредителей / Инфографика: Главред

Не стоит рассчитывать, что средство подействует одинаково на всех незваных гостей в доме или саду. Диатомовая земля эффективна преимущественно против ползающих насекомых - муравьев, тараканов, клопов, блох, жуков, улиток и клещей, тогда как на летающих насекомых или грызунов она не действует.

В то же время порошок может нанести вред и полезным насекомым, например божьим коровкам. Поэтому эксперты советуют рассыпать средство точечно - только там, где действительно замечены вредители.

Как правильно наносить порошок

В саду его нужно рассыпать тонким слоем вокруг клумб, во внутренних двориках и на путях передвижения вредителей, избегая при этом цветов и мест, где бывают насекомые-опылители.

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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