Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

Вы узнаете:
- Каким натуральным средством можно избавиться от вредителей
- Как правильно наносить порошок, чтобы не навредить полезным насекомым
Все больше людей пытаются отказаться от химических средств для борьбы с насекомыми дома и на участках и ищут более безопасные натуральные способы.
Главред узнал, что эффективно бороться с клещами, муравьями и клопами помогает один натуральный порошок. Как его применять, рассказали эксперты издания Gazeta.pl.
Диатомовая земля - это порошок, содержащий мелкие частицы, которые повреждают внешний защитный слой насекомого и поглощают жиры и влагу с его поверхности. Из-за этого вредитель постепенно теряет влагу и погибает, хотя процесс не является мгновенным - эффект наступает только после прямого контакта насекомого с порошком.
Не стоит рассчитывать, что средство подействует одинаково на всех незваных гостей в доме или саду. Диатомовая земля эффективна преимущественно против ползающих насекомых - муравьев, тараканов, клопов, блох, жуков, улиток и клещей, тогда как на летающих насекомых или грызунов она не действует.
В то же время порошок может нанести вред и полезным насекомым, например божьим коровкам. Поэтому эксперты советуют рассыпать средство точечно - только там, где действительно замечены вредители.
Как правильно наносить порошок
В саду его нужно рассыпать тонким слоем вокруг клумб, во внутренних двориках и на путях передвижения вредителей, избегая при этом цветов и мест, где бывают насекомые-опылители.
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Об источнике: Gazeta.pl
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