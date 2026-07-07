"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

По словам Буданова, российские власти при необходимости способны повторить сценарий частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.

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Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

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В 2022 году в РФ мобилизовали около 450 тысяч человек

В российском обществе присутствует недовольство действиями властей

Россия сохраняет возможность объявить новую волну мобилизации уже в текущем году, поскольку для этого у нее нет серьезных технических ограничений. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, российские власти при необходимости способны повторить сценарий частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года. Тогда, как отметил Буданов, в течение года в ряды армии были привлечены около 450 тысяч человек.

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"Они мобилизовали около 450 тысяч в течение одного года. Могут ли сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничего не мешает. То, что они не хотят этого делать - это факт. Но если увидят, что другого варианта не существует, они это сделают", - говорит Буданов.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии сентябрьских выборов в Государственную думу России на решение о мобилизации, Буданов отметил, что этот фактор нельзя оценивать однозначно. По его мнению, существуют аргументы как в пользу того, что избирательная кампания может сдерживать подобные решения, так и против этой версии.

В качестве примера он привел президентские выборы в России 2024 года. По словам Буданова, тогда одновременно продолжались боевые действия в Белгородской области, однако это не помешало властям организовать голосование.

Он также обратил внимание, что, несмотря на сообщения об эвакуации жителей Белгорода, официальные данные продемонстрировали рекордную явку. По мнению главы украинской разведки, это свидетельствует о способности российских властей обеспечить необходимые им результаты выборов независимо от обстановки.

Кроме того, Буданов считает, что хотя в российском обществе присутствует недовольство действиями властей, его уровень пока недостаточен для массовых протестов или других активных форм сопротивления.

"Это еще далеко не тот уровень напряжения, который может толкнуть людей на активные действия", - говорит Буданов.

Мобилизация в РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что характер войны существенно изменился и результаты уже не определяются только количеством людей. Он пояснил, что массовая мобилизация в РФ не даст преимущества из-за роста роли дронов и изменения тактики ведения боя. По его словам, штурмы с использованием техники стали редкостью, а любая бронетехника на поле боя может просуществовать недолго.

Политический аналитик Иван Преображенский отметил, что существует лишь один сценарий для запуска полномасштабной мобилизации - уверенность в скорой победе. Политолог также указал, что подготовка большого количества мобилизованных требует нескольких месяцев для обеспечения, экипировки и обучения.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что, по оценке СНБО, новая мобилизация не изменит кардинально ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что восполнение потерь личного состава станет главной целью возможного набора. По его словам, нынешние потери превышают темпы пополнения армии, поэтому дополнительный набор в основном будет заменять уволившихся со службы.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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