Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

Виталий Кирсанов
7 июля 2026, 10:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам Буданова, российские власти при необходимости способны повторить сценарий частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.
Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ
Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

Кратко:

  • В 2022 году в РФ мобилизовали около 450 тысяч человек
  • В российском обществе присутствует недовольство действиями властей

Россия сохраняет возможность объявить новую волну мобилизации уже в текущем году, поскольку для этого у нее нет серьезных технических ограничений. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, российские власти при необходимости способны повторить сценарий частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года. Тогда, как отметил Буданов, в течение года в ряды армии были привлечены около 450 тысяч человек.

видео дня

"Они мобилизовали около 450 тысяч в течение одного года. Могут ли сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничего не мешает. То, что они не хотят этого делать - это факт. Но если увидят, что другого варианта не существует, они это сделают", - говорит Буданов.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии сентябрьских выборов в Государственную думу России на решение о мобилизации, Буданов отметил, что этот фактор нельзя оценивать однозначно. По его мнению, существуют аргументы как в пользу того, что избирательная кампания может сдерживать подобные решения, так и против этой версии.

В качестве примера он привел президентские выборы в России 2024 года. По словам Буданова, тогда одновременно продолжались боевые действия в Белгородской области, однако это не помешало властям организовать голосование.

Он также обратил внимание, что, несмотря на сообщения об эвакуации жителей Белгорода, официальные данные продемонстрировали рекордную явку. По мнению главы украинской разведки, это свидетельствует о способности российских властей обеспечить необходимые им результаты выборов независимо от обстановки.

Кроме того, Буданов считает, что хотя в российском обществе присутствует недовольство действиями властей, его уровень пока недостаточен для массовых протестов или других активных форм сопротивления.

"Это еще далеко не тот уровень напряжения, который может толкнуть людей на активные действия", - говорит Буданов.

Мобилизация в РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что характер войны существенно изменился и результаты уже не определяются только количеством людей. Он пояснил, что массовая мобилизация в РФ не даст преимущества из-за роста роли дронов и изменения тактики ведения боя. По его словам, штурмы с использованием техники стали редкостью, а любая бронетехника на поле боя может просуществовать недолго.

Политический аналитик Иван Преображенский отметил, что существует лишь один сценарий для запуска полномасштабной мобилизации - уверенность в скорой победе. Политолог также указал, что подготовка большого количества мобилизованных требует нескольких месяцев для обеспечения, экипировки и обучения.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что, по оценке СНБО, новая мобилизация не изменит кардинально ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что восполнение потерь личного состава станет главной целью возможного набора. По его словам, нынешние потери превышают темпы пополнения армии, поэтому дополнительный набор в основном будет заменять уволившихся со службы.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине частичная мобилизация Кирилл Буданов Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

10:36Политика
"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

10:11Украина
РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два города

РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два города

09:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Последние новости

10:42

Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

10:36

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

10:11

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

09:55

РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два городаВидео

09:34

Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
09:31

Путин идет на отчаянные шаги: ISW раскрыл цели Кремля перед саммитом НАТО

09:15

"Требуется максимальная эскалация": Буданов оценил перспективы завершения войны

08:30

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

08:14

"Свыше 430 дронов": в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область

Реклама
07:07

Серия взрывов в Белгороде: в городе вспыхнул масштабный пожар, исчезли свет и водаВидео

06:40

Кремль готов на перемирие в обмен на выборы президента Украины — Климовскиймнение

05:56

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

05:23

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

04:30

Три знака зодиака могут неожиданно разбогатеть: кому вот-вот повезет

04:09

На 200 лет старше Львова: какое село на Западе Украины стало столицей целого государстваВидео

03:33

Поздравления с Днём семьи — трогательные слова и картинки

02:55

Жара не испортит урожай огурцов: чем подкармливать растения в июле

02:02

Родившиеся в один месяц могут прожить более 100 лет: ученые удивили открытием

00:57

Молодой картофель будет как с грядки: секрет долгого хранения без ростковВидео

00:12

"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

Реклама
06 июля, понедельник
23:32

Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл картыФото

23:16

Сотни ракет и дронов: Жданов назвал вероятные сроки нового удара РФ

22:38

Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктовВидео

22:20

Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну детальВидео

22:00

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

21:59

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:50

"Путин выбирает худший сценарий": Андрусив — о точке невозврата в войнемнение

21:41

Как спасти пересоленный суп: популярный лайфхак оказался мифом

21:30

Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожаяВидео

21:15

США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

21:09

"Мгновенная карма" для РФ: уничтожен обстреливавший Киев комплекс С-400Видео

20:42

Ситуация тяжелая, сотни домов без газа: Зеленский сделал заявление о ВишневомФото

20:21

Больше никаких развалившихся котлет: хитрость, которая спасёт ужин

20:03

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногиеВидео

19:59

Когда состоится новый массированный удар по Украине — названы даты и сценарий атаки

19:29

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцевВидео

19:21

Свобода превыше всего — какие знаки зодиака никогда не строят планов на будущее

19:01

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

18:55

"Антиукраинская истерия": Вятрович раскрыл причины громкого скандала с Польшей

18:45

Превратятся в кашу: какие популярные овощи нельзя замораживать

Реклама
18:44

"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарииВидео

18:40

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняковВидео

18:19

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

18:05

Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

17:59

Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны

17:45

"Кому нужна жена": Ирина Билык неожиданно обратилась к ухажерамВидео

17:38

Никаких тарелок в раковине: почему нельзя оставлять грязную посуду даже на ночьВидео

17:15

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК

17:08

Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь: главная ошибка многих

16:56

"Взрывы над головой": Кравец вышла на связь и показала разбитую квартиру

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять