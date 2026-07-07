"Требуется максимальная эскалация": Буданов оценил перспективы завершения войны

Буданов подчеркнул, что вопрос завершения войны будет решаться одновременно как на поле боя, так и на дипломатическом уровне.

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Буданов оценил перспективы завершения войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сказал Буданов:

Территориальные компромиссы "в принципе невозможны"

На окончание войны могут повлиять предстоящие выборы в США

Активные боевые действия в Украине могут прекратиться уже до конца текущего года. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о вероятности завершения активной фазы войны в 2026 году, Буданов отметил, что такой сценарий остается вполне возможным. При этом он подчеркнул, что перед снижением напряженности стороны, вероятно, столкнутся с новым этапом эскалации.

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"Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", – сказал он.

Буданов также обратил внимание, что одним из факторов, способных повлиять на дальнейшее развитие событий, являются предстоящие выборы в США. Однако, по его оценке, этот фактор нельзя считать определяющим.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что вопрос завершения войны будет решаться одновременно как на поле боя, так и на дипломатическом уровне. По его мнению, добиться прекращения боевых действий возможно лишь при скоординированных усилиях Украины, Соединенных Штатов и европейских партнеров, которые смогут оказать необходимое давление на Россию.

"Китай – да, но у Китая свои, скажем так, выгоды от этого. Поэтому Китай и так выражает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, какая есть, потому что могло быть совсем иначе. Гораздо хуже было бы, если бы Китай занял какую-то откровенно пророссийскую позицию. Это было бы для нас проблемой, причем серьёзной, со всеми вытекающими последствиями", – добавил Буданов.

При этом он подчеркнул, что территориальные компромиссы "в принципе невозможны".

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Как удары по РФ влияют на позицию Украины на мирных переговорах - комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и могут приблизить окончание войны. В то же время, по его мнению, пока они еще не стали фактором, способным кардинально изменить позицию Владимира Путина.

По словам эксперта, с учетом текущей ситуации у России уже нет оснований выдвигать требования, значительно выходящие за рамки прекращения боевых действий по нынешней линии фронта. Он также предположил, что Украина при определенных условиях может сформулировать дополнительные требования для перехода к деэскалации.

Чаленко считает, что удары по российским тыловым объектам существенно влияют на внутреннюю ситуацию в РФ и постепенно ослабляют поддержку российского руководства. В то же время Кремль пытается подать эти события в выгодном для себя информационном ключе.

"Когда в очередной раз выходит Песков и рассказывает, что россияне, оказывается, проводят "СВО", чтобы не было таких ударов, как по Санкт-Петербургу, - это классика в духе Оруэлла", - подытожил он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, Россия может приступить к новому этапу пополнения своих войск, однако, скорее всего, не будет повторять сценарий масштабной мобилизации. Кремль будет пытаться найти баланс между потребностями фронта и риском роста недовольства внутри страны.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что война в Украине, вероятно, вступила в решающую фазу, поэтому союзникам Киева важно максимально эффективно использовать этот период для усиления поддержки страны.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина получила "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора Россию и стремится использовать его максимально эффективно.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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