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На 200 лет старше Львова: какое село на Западе Украины стало столицей целого государства

Юрий Берендий
7 июля 2026, 04:09
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Село Звенигород когда-то было столицей княжества и одним из крупнейших городов Руси. Историк рассказал о его основании, археологии и происхождении названия.
На 200 лет старше Львова: какое село на Западе Украины стало столицей целого государства
История Звенигорода - какое село на Западе Украины стало столицей целого государства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто основал Звенигород
  • Когда Звенигород был столицей

Сегодня Звенигород во Львовской области выглядит как обычное село, однако почти тысячу лет назад он был столицей отдельного княжества и одним из важнейших политических центров Руси. Его история началась задолго до основания Львова, а археологические находки подтверждают исключительное значение этого места для украинской истории. Кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического краеведения Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Федик в комментарии УНИАН объяснил, как возник Звенигород, кто мог его основать и почему он стал княжеской столицей.

Главред выяснил, что известно о селе Звенигород на Львовщине.

видео дня

Звенигород: история одного из древнейших поселений Украины

История территории современного Звенигорода началась задолго до появления первых князей. По словам историка, люди жили здесь еще десятки тысяч лет назад.

"Первые поселенцы появились на территории современного Звенигорода 40 тысяч лет до нашей эры. Это одна из самых ранних заселенных человечеством территорий в Украине", - отметил историк Иван Федик.

Специалист объясняет, что людей привлекало выгодное природное расположение. Залив реки Белка образовывал сухую долину, которую с трех сторон защищали болота. Это создавало естественные оборонительные укрепления и делало местность удобной для строительства поселений.

Позже, в железном веке, местные жители начали добывать болотную руду для выплавки металла. Именно тогда поселение постепенно превратилось в укрепленное городище.

Кто основал Звенигород

Однозначного ответа на вопрос об основателе города у историков пока нет. Самая распространенная версия связывает появление княжеской столицы с князем Володаром Ростиславичем.

"Возможно, именно тогда Володарь заложил Звенигород как столицу будущего Звенигородского княжества", - отметил эксперт.

Впрочем, Иван Федик подчеркивает, что эта версия остается лишь исторической теорией. Первое достоверное письменное упоминание о городе содержится в Лаврентьевской летописи под 1086 годом.

Именно тогда Звенигород упоминается в связи с гибелью князя Ярополка Изяславича, который, возвращаясь из Польши, заехал к князю Володару. Во время поездки князя смертельно ранили мечом, и именно это событие стало первым летописным упоминанием о городе.

Почему Звенигород стал столицей княжества

К моменту первого летописного упоминания Звенигород уже был хорошо укрепленным княжеским центром.

"В то время в городе Звенигороде уже был княжеский дворец, дитинец, крепость и дополнительная крепостная стена с одной стороны, где сухо, откуда, собственно, и был доступ в Звенигород. Позже за стеной уже строились и боярские дворцы, и горожане возводили свои здания. Город очень быстро разрастался", - рассказал Иван Федик.

Развитая система укреплений, княжеский двор и масштабная застройка сделали город одним из важнейших политических центров западнорусских земель.

Чем Звенигород старше Львова и почему он уникален

Звенигород примерно на 200 лет старше Львова и в своё время был серьёзным конкурентом княжеского Галича.

Археологические исследования, начатые Ярославом Пастернаком в 1930-х годах, а после Второй мировой войны продолженные Игорем Свешниковым, продолжаются и по сей день. При этом ученым удалось исследовать лишь около 10% территории древнего города.

Несмотря на это, археологи уже сделали немало находок мирового уровня. В Звенигороде обнаружили одни из древнейших берестяных грамот на территории Украины, а также первые найденные в Украине древнерусские гусли.

Не менее ценной находкой стала полностью сохранившаяся мощеная дорога, которая вела прямо к княжескому дитинцу. Сегодня территория древнего города входит в состав исторического заповедника, где посетители могут увидеть реконструкцию княжеского Звенигорода с помощью очков дополненной реальности.

Смотрите видео "Историко-культурного заповедника "Древний Звенигород" об истории города:

Почему Звенигород носит такое название

Происхождение названия города, по словам историка, также имеет наиболее вероятное объяснение.

"У Звенигорода только одно название, и существует лишь одна основная теория относительно его происхождения. Считается, что название города происходит от слова "звон". Такая теория возникла, поскольку город был могущественным, и в нем были церкви", - пояснил Иван Федик.

Археологические исследования подтверждают, что уже в XII веке в городе существовали каменные, преимущественно белокаменные храмы. Именно колокольни могли стать символом Звенигорода и дать ему название.

В то же время историк обращает внимание на то, что значительная часть архитектурного наследия была утрачена в XX веке.

"В советское время в Звенигороде было уничтожено очень много именно каменных зданий, из их кирпичей строили, к примеру, фермы", – отметил специалист.

Напомним, как ранее сообщал Главред, городской совет Килии принял решение признать дату основания города 682 годом до нашей эры в качестве официальной в соответствии с местными документами. Официальный возраст города, согласно принятому решению, составляет не менее 2700 лет.

Украинский историк Мирослав Высочанский заявил, что Харьков не был первой столицей Украины. Он подчеркнул, что в формировании мифа сыграла роль советская политика и пропаганда, и дальнейшие расчеты иллюстрируют это в исследованиях. По его словам, Харьков был столицей советской Украины в 1919–1934 годах, что в исторической ретроспективе не делает его первой столицей.

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Об источнике: УНИАН

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