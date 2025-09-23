Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

До XIX века крупнейшим городом Украины был не Киев, а город, который играл ключевую роль в сохранении украинской идентичности, указывает Галимов.

Какой город был самым большим до 19 века - самый большой город в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какой город был самым большим в Украине

Чем уникален Львов

Почему Львов не вошел в состав Российской империи

История украинских земель полна малоизвестных фактов, которые ломают стереотипы. Одним из них является то, какой именно город был крупнейшим в Украине в течение нескольких веков. И это вовсе не Киев или Харьков, а Львов. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, какой город был самым большим по населению в Украине до 19 века.

Что известно о львовской братской школе

Аким Галимов напомнил, что именно во Львове формировалась уникальная образовательная и культурная традиция.

"В середине XV века в Успенском соборе во Львове образуется неформальная организация, некое комьюнити из спонсоров православной церкви. Пройдет немало времени и в конце XVI века члены этой организации, состоятельные львовские мещане, братья Иван и Юрий Рогатинцы и Иван Красовский, выйдут на принципиально новый уровень. Они разрабатывают устав львовского братства и основывают Львовскую братскую школу", - рассказал историк.

Смотрите видео об истории Галичины:

По словам Галимова, именно эта школа стала первым в Украине заведением, которое предоставляло европейское образование детям украинской православной шляхты, мещан и купцов.

Как самый большой город в Украине - какой город в Украине имел наибольшее население до 19 века

Галимов подчеркивает, что Львов играл исключительную роль в развитии украинских земель.

"В свою очередь Львов еще в XIII-XIV веках стал крупнейшим украинским городом по количеству населения и оставался таковым вплоть до середины XIX века", - пояснил он.

Этот факт часто остается без внимания, ведь большинство привыкло считать, что именно Киев всегда был главным центром украинской жизни.

Почему Галичина оказалась в составе Австрийской империи, а не Российской империи

В конце XVIII века, после разделов Речи Посполитой, украинские земли разделили между Российской и Австрийской империями. Однако Галичина не отошла к России.

"На момент ликвидации Речи Посполитой неотъемлемой частью Австрийской империи было историческое Венгерское королевство. И вот австрийцы заявили, мы как представители Венгерской короны, в составе которой когда-то было королевство Русь, имеем законные основания вернуть себе эти земли", - рассказал Галимов.

Таким образом, именно династические права Габсбургов позволили Австрии присоединить Галичину и часть Волыни, что определило дальнейшую судьбу региона.

Почему галичане не были под влиянием России

Галичина издавна отличалась высоким уровнем жизни и социальной структурой.

"Галичина в Средневековье была наиболее развитой украинской территорией. Здесь было больше свободных, а не закрепощенных крестьян, чем на остальных украинских землях. Было много мелкой шляхты, мещан, купцов", - пояснил Галимов.

По его словам, именно благодаря этому опыту галичане сумели сохранить идентичность и стать движущей силой освободительной борьбы XX века и Майданов XXI века.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

