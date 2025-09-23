Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

О чем идет речь в материале:
- Какой город был самым большим в Украине
- Чем уникален Львов
- Почему Львов не вошел в состав Российской империи
История украинских земель полна малоизвестных фактов, которые ломают стереотипы. Одним из них является то, какой именно город был крупнейшим в Украине в течение нескольких веков. И это вовсе не Киев или Харьков, а Львов. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил, какой город был самым большим по населению в Украине до 19 века.
Что известно о львовской братской школе
Аким Галимов напомнил, что именно во Львове формировалась уникальная образовательная и культурная традиция.
"В середине XV века в Успенском соборе во Львове образуется неформальная организация, некое комьюнити из спонсоров православной церкви. Пройдет немало времени и в конце XVI века члены этой организации, состоятельные львовские мещане, братья Иван и Юрий Рогатинцы и Иван Красовский, выйдут на принципиально новый уровень. Они разрабатывают устав львовского братства и основывают Львовскую братскую школу", - рассказал историк.
Смотрите видео об истории Галичины:
По словам Галимова, именно эта школа стала первым в Украине заведением, которое предоставляло европейское образование детям украинской православной шляхты, мещан и купцов.
Как самый большой город в Украине - какой город в Украине имел наибольшее население до 19 века
Галимов подчеркивает, что Львов играл исключительную роль в развитии украинских земель.
"В свою очередь Львов еще в XIII-XIV веках стал крупнейшим украинским городом по количеству населения и оставался таковым вплоть до середины XIX века", - пояснил он.
Этот факт часто остается без внимания, ведь большинство привыкло считать, что именно Киев всегда был главным центром украинской жизни.
Почему Галичина оказалась в составе Австрийской империи, а не Российской империи
В конце XVIII века, после разделов Речи Посполитой, украинские земли разделили между Российской и Австрийской империями. Однако Галичина не отошла к России.
"На момент ликвидации Речи Посполитой неотъемлемой частью Австрийской империи было историческое Венгерское королевство. И вот австрийцы заявили, мы как представители Венгерской короны, в составе которой когда-то было королевство Русь, имеем законные основания вернуть себе эти земли", - рассказал Галимов.
Таким образом, именно династические права Габсбургов позволили Австрии присоединить Галичину и часть Волыни, что определило дальнейшую судьбу региона.
Почему галичане не были под влиянием России
Галичина издавна отличалась высоким уровнем жизни и социальной структурой.
"Галичина в Средневековье была наиболее развитой украинской территорией. Здесь было больше свободных, а не закрепощенных крестьян, чем на остальных украинских землях. Было много мелкой шляхты, мещан, купцов", - пояснил Галимов.
По его словам, именно благодаря этому опыту галичане сумели сохранить идентичность и стать движущей силой освободительной борьбы XX века и Майданов XXI века.
Вам также может быть интересно:
- Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регион
- У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы
- "Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее название
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред