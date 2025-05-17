Не связано с углем: откуда на самом деле взялось название Донбасс и что оно означает

Несмотря на распространенное представление, название "Донбасс" вовсе не связано с углем - его истинное происхождение кроется в географии и древней истории края.

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История Донбасса - откуда взялось название Донбасс и что оно означает / Коллаж Главред, фото: armyinform.com.ua, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Откуда происходит название Донбасс

Как раньше назывался Донбасс

Кто строил заводы на Донбассе

Несмотря на распространенное представление, что Донбасс - это синоним Донецкого угольного бассейна, на самом деле исторические корни этого названия совсем не связаны с углем. Об этом в эфире программы "Параграф" рассказал краевед и собиратель старины Дмитрий Пиркл.

Главред выяснил, кто дал название Донбассу.

Происхождение названия Донбасс - почему Донбасс так назвали

По его словам настоящий смысл термина "Донбасс" гораздо шире и глубже.

"На самом деле Донбасс, как свидетельствуют документы, это бассейн реки Донец", - отмечает Пиркл.

Именно от слова "Донец" и происходит географическое обозначение "Донбасс", то есть бассейн Северского Донца - реки, протекающей через нынешнюю Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Что было на Донбассе до СССР

Краевед отмечает, еще задолго до советской индустриализации территория Донбасса уже имела экономическое значение в европейском пространстве.

"Здесь достигают лучших результатов бизнесы европейские. И поэтому и на Парижской бирже, и на Брюссельской бирже маркировались предприятия именно как Донбасс", - объясняет краевед.

Смотрите видео о том, откуда пошло название Донбасс:

Уже позже, когда российская империя начала активно формировать мифологию о "великой индустриализации", название Донбасса было искусственно привязано к угольной промышленности.

"А позже россияне, когда создавали свою легенду индустриализации Донбасса, они уже подсунули свой смысл, что это Донецкий угольный бассейн", - добавляет Дмитрий Пиркл.

Кто такой Дмитрий Пиркл Пиркл Дмитрий Александрович (1968, Днепропетровск) - украинский общественный и культурный деятель, участник Революции Достоинства, ранен во время событий на улице Грушевского 18 января 2014 года, медальер, собиратель старины, краевед и благотворитель. Автор и основатель проекта "Иностранные инвестиции в Украине. Конец XIX начало ХХ в.", передает Википедия.

Кому принадлежал Донбасс исторически

О давней жизни на территории Донбасса рассказывает и украинский художник Сергей Захаров, родом из Донецка. Он напоминает, что до прихода европейских инвесторов и промышленников здесь велась обычная сельская жизнь.

"Это было сельское хозяйство и села, которые, ну, даже я помню, на своей памяти еще сохраняли ту аутентичную архитектуру - это соломенные крыши и мазаные стены", - вспоминает Захаров.

"Что на Полтавщине, что в Донецкой области - это было одинаково", - говорит художник, подчеркивая, что колонизация и индустриализация региона были частью глобальных процессов, а не исключительных явлений.

Он также напоминает, что прежде всего на этих землях жили простые крестьяне и казаки, особенно после уничтожения Запорожской Сечи. Именно они первыми могли открывать полезные ископаемые - пусть даже на бытовом уровне.

"Это были какие-то там бытовые копания, которые могли обеспечивать тепло зимой для людей, которые там жили", - говорит Захаров.

Впоследствии эти процессы дали толчок к появлению промышленности, городов и мощного индустриального региона, который мы сегодня знаем как Донбасс. Но важно помнить, что этот край имеет значительно более глубокую историю, чем мифы об исключительно угольном прошлом.

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Кто такой Сергей Захаров Сергей Захаров - украинский художник, арт-перформер и общественный деятель, известный своей художественной и антивоенной деятельностью во время оккупации Донецка. Родился 27 февраля 1967 года в Донецке. Окончил Донецкое художественное училище и Славянский институт бизнеса и права, также учился на архитектурном факультете Макеевского инженерно-строительного института. Работает в области живописи, графики, дизайна интерьера и мебели. В 2014 году, во время оккупации Донецка, Захаров создал "Myrzilka Art Group" и размещал на улицах города стрит-арт работы, высмеивающие боевиков так называемой "ДНР". За эту деятельность был арестован, подвергнут пыткам и инсценировкам расстрела. После освобождения переехал в Киев. Свои переживания в плену он описал в графическом романе "Дыра", созданном в сотрудничестве с писателем Сергеем Мазуркевичем. В 2022 году его работа "Воздушная тревога" была представлена на внефестивальной программе Венецианского биеннале.

LIGA.life

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