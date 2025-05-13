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Видели все, но причину знают единицы: кто и почему стучит по колесам поезда

Юрий Берендий
13 мая 2025, 05:15
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Почему железнодорожники стучат молотком по колесам поезда - эксперты объяснили, кто это делает и какую опасность позволяет вовремя обнаружить этот "ритуал".
Видели все, но причину знают единицы: кто и почему стучит по колесам поезда
Зачем стучат по колесам вагона - кто и почему стучит по колесам поезда / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Зачем стучат по колесам вагона
  • Что проверяют обходчики, когда стучат по колесам поезда

Во время остановки поезда на станции многие пассажиры становятся свидетелями, как работники железной дороги с молотками обходят вагоны, стуча по колесам. Этот вроде бы обыденный, но на самом деле чрезвычайно важный процесс вызывает много вопросов у путешественников. Кто эти люди, почему они это делают и зачем железнодорожнику молоток в 21 веке? Ответы дает автор YouTube-канала "PRO железную дорогу", эксперт с многолетним опытом работы на украинской железной дороге.

Главред выяснил, зачем бьют молотком по колесу поезда.

Кто стучит по колесам поезда

"Это осмотрщик вагонов, или просто вагонник", - объясняет специалист.

Именно эти работники отвечают за первичный технический контроль поезда непосредственно перед выездом и во время остановок. Их главный инструмент - специальный металлический молоток, с помощью которого они буквально "слушают" состояние колес.

Зачем простукивают колеса поезда

Цель - выявление трещин или дефектов в колесных парах. По словам эксперта, по звуку удара опытный осмотрщик легко определяет наличие проблем.

"Звук от колеса, что нет дефектов - чистый и звонкий. А вот при наличии трещины звук становится глухим и более коротким", - демонстрирует в своем видео автор канала "PRO железную дорогу".

Смотрите видео о том, кто и почему стучит по колесам вагонов поезда:

Если такой глухой звук обнаружен, вагон сразу же отцепляется от состава и направляется в депо для устранения неисправностей.

Какой звук должны иметь колеса поезда

Осмотрщики также проверяют состояние буксовых узлов, то есть тех частей, где размещены подшипники. По тому же принципу - по звуку - они определяют, есть ли повреждения внутри:

"Если звук глухой или слышен двойной удар - это признак разрушения подшипника. В случае выявления проблемы, вагон отправляют в депо, где заменяют колеса или ремонтируют буксовые узлы", - рассказывает эксперт.

Официальное объяснение "Укрзализныци"

Информацию подтверждает и "Укрзализныця", которая недавно дала официальный комментарий по этому поводу.

"Каждый раз, когда поезд останавливается на определенной станции, осмотрщики вагонов визуально проверяют состояние ходовой части вагона (колеса, буксы, крепления) и простукивают колесные пары и крепления. Если при ударе по деталям ходовой части железнодорожник слышит звонкий звук - то все в порядке. Зато глухой звук свидетельствует о наличии трещинки, скола или другого дефекта", - заявляют в компании.

Кроме того, простукивание коробки с подшипниками позволяет выявить недостаточное количество масла или его утечку. Если обнаружена неисправность, вагон срочно отправляется на ремонт.

Для чего стучат молотком по колесам вагона

Несмотря на автоматизацию и новейшие технологии, профессия осмотрщика вагонов остается критически важной. Именно благодаря этим тщательным проверкам и своевременному выявлению дефектов железнодорожные катастрофы удается предупредить еще на этапе формирования состава.

"Такие действия осмотрщиков вагонов позволяют выявить дефекты колесных пар на ранней стадии и избежать фатальных последствий", - заключает эксперт "PRO железную дорогу".

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Что известно о YouTube-канале "PRO ЗАЛІЗНИЦЮ"

YouTube-канал "PRO ЗАЛІЗНИЦЮ" посвящен железнодорожному транспорту, предлагая зрителям интересные факты о поездах, вокзалах и железнодорожной инфраструктуре. Контент канала охватывает различные темы, включая исторические обзоры, технические аспекты и современные события, связанные с железной дорогой. Среди видео можно найти материалы о методах очистки полувагонов, назначение вагонных буферов, а также обзоры станций

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