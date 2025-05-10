Название, о котором все забыли - как раньше назывался Хмельницкий

Город Хмельницкий имеет давнюю историю названий, которая отражает влияния разных эпох - от Плоскирова до нынешнего названия, присвоенного в советские времена.

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Как раньше назывался Хмельницкий - история Украины / Коллаж Главред, фото: khm.gov.ua, УНИАН

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Почему город Хмельницкий так назвали

Как раньше назывался город Хмельницкий в Украине

Прежде чем город Хмельницкий получил свое современное название, он несколько раз менял имена - от Плоскировцев до Проскурова, а последнее переименование в 1954 году стало частью большой советской пропагандистской кампании.

Главред выяснил, как раньше назывался Хмельницкий.

Какое первое название Хмельницкого

"В ознаменование исторического события 300-летия воссоединения Украины с Россией... Президиум Верховного Совета УССР постановляет переименовать город Проскуров в город Хмельницкий", - приводится цитата из официального указа Верховного Совета УССР от 16 января 1954 года, которую зачитали журналисты программы "Сніданок з 1+1".

Этот указ появился неслучайно - именно в 1954 году в Советском Союзе громко отмечали 300-летие Переяславской рады. По версии российской историографии, она якобы объединила украинский и московский народы в "один братский союз". На самом же деле, как отметили авторы сюжета, это - фальсификация, которую активно поддерживала советская пропаганда.

Смотрите видео о значении названия Проскуров:

До переименования в Хмельницкий город назывался Проскуров, однако и это название не было первоначальным. Первое известное письменное упоминание о населенном пункте датируется 1431 годом - тогда это было село Плоскировцы. Название происходило от соседней реки Плоска. Впоследствии село стало Плоскировым, а после присоединения к Российской империи в конце XVIII века - Проскуровом. Почему произошло это изменение, неизвестно до сих пор.

Как раньше называлась Хмельницкая область - почему переименовали Проскуров

"Указа о переименовании никто не видел. Вероятнее всего, какого-то чиновника банально подвел слух - и он услышал в названии города слово "проскура", то есть обрядовый хлеб у христиан", - говорится в сюжете.

Решение сделать из Проскурова Хмельницкий тоже не было однозначным. В 1954 году на рассмотрении были также Черкассы и Тернополь, однако окончательный выбор остановился именно на Проскурове. Одной из причин могло стать желание унифицировать названия областного центра и области: Каменец-Подольскую область также переименовали в Хмельницкую.

Еще одна версия связана с битвой под Пилявцами - именно на территории современной Хмельницкой области Богдан Хмельницкий разгромил польское войско, что стало важным событием в освободительной борьбе. Однако ирония заключается в том, что сам гетман никогда не бывал в Проскурове.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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