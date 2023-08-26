Как раньше назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий: история названий

Изменения в названиях украинских городов отражают сложный путь страны к самоидентификации и независимости.

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Как ранее назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/mariupolrada

Каждый город Украины имеет свою уникальную историю, в которой переплетаются нити прошлого и современного. Украинские города являются важными свидетелями культурных, политических и социальных трансформаций. Ощутимые изменения в их названиях отражают сложный путь страны к самоидентификации и независимости. Главред рассказывает, как раньше назывались разнообразные города Украины.

Как раньше назывался Кропивницкий?

Первое название Кропивницкого – Елисаветград, в честь Святой Елизаветы. Так этот город назывался вплоть до 1934 года, пока Елисаветград не переименовали в Кировоград. Это название город получил в честь бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины Сергея Кирова.

В 2016 году Кировоград переименовали в честь украинского писателя и драматурга Марка Лукича Кропивницкого.

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Как раньше назывался Хмельницкий?

В разные периоды своей истории Хмельницкий несколько раз менял свое название. Первое название, которое получил город, – это Плоскиров. Вероятно, это название происходит от реки Плоская, впадающая в Южный Буг неподалеку от города.

Позже город получил название Проскуров. Это название очень похоже на слово "проскура", то есть литургический хлеб в богослужении.

Значимое переименование город получил в 1954 году. Именно тогда город назвали в честь выдающегося гетмана Богдана Хмельницкого.

Как раньше назывался Бахмут?

Происхождение названия города Бахмут связано с рекой Бахмутка, которая в свою очередь возникла от тюркского термина "бахматы" – степные лошади.

В 1924 году советские власти переименовали город в Артемовск. Такое название город получил в честь русского революционера Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".

В 2016 году городу вернули его первоначальное название.

Как раньше назывался Мариуполь?

В 1778-79 годах город носил название Павловск. Российская императрица Екатерина II приказала назвать город в честь своего сына Павла, будущего императора Павла I.

В 1948-1989 годах Мариуполь назывался Жданов. Название было дано в честь Никиты Жданова, советского политического деятеля, бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины.

С 1990-х годов и до нашего времени город Мариуполь носит свое первоначальное название, которое дословно означает "город Марии".

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