Как раньше назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий: история названий

Каждый город Украины имеет свою уникальную историю, в которой переплетаются нити прошлого и современного. Украинские города являются важными свидетелями культурных, политических и социальных трансформаций. Ощутимые изменения в их названиях отражают сложный путь страны к самоидентификации и независимости. Главред рассказывает, как раньше назывались разнообразные города Украины.
Как раньше назывался Кропивницкий?
Первое название Кропивницкого – Елисаветград, в честь Святой Елизаветы. Так этот город назывался вплоть до 1934 года, пока Елисаветград не переименовали в Кировоград. Это название город получил в честь бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины Сергея Кирова.
В 2016 году Кировоград переименовали в честь украинского писателя и драматурга Марка Лукича Кропивницкого.
Как раньше назывался Хмельницкий?
В разные периоды своей истории Хмельницкий несколько раз менял свое название. Первое название, которое получил город, – это Плоскиров. Вероятно, это название происходит от реки Плоская, впадающая в Южный Буг неподалеку от города.
Позже город получил название Проскуров. Это название очень похоже на слово "проскура", то есть литургический хлеб в богослужении.
Значимое переименование город получил в 1954 году. Именно тогда город назвали в честь выдающегося гетмана Богдана Хмельницкого.
Как раньше назывался Бахмут?
Происхождение названия города Бахмут связано с рекой Бахмутка, которая в свою очередь возникла от тюркского термина "бахматы" – степные лошади.
В 1924 году советские власти переименовали город в Артемовск. Такое название город получил в честь русского революционера Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".
В 2016 году городу вернули его первоначальное название.
Как раньше назывался Мариуполь?
В 1778-79 годах город носил название Павловск. Российская императрица Екатерина II приказала назвать город в честь своего сына Павла, будущего императора Павла I.
В 1948-1989 годах Мариуполь назывался Жданов. Название было дано в честь Никиты Жданова, советского политического деятеля, бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины.
С 1990-х годов и до нашего времени город Мариуполь носит свое первоначальное название, которое дословно означает "город Марии".
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