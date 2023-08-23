УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

Алина Дембицкая
23 августа 2023, 00:21 обновлено 23 августа, 00:21
23
Одна мама была ошеломлена после того, как дала своему сыну узнаваемое имя, но столкнулась с неприятностями.
имя
Женщина ошеломлена из-за имени своего сына / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда дело доходит до выбора имени для будущего ребенка, некоторые родители останавливают свой выбор на уникальном имени. В то время как другие предпочитают придерживаться традиционных и классических имен, которые были популярны на протяжении многих поколений. В конце концов, нет правильного или неправильного способа назвать своего ребенка, все зависит от личных предпочтений.

Но, как пишет Mirror, одна мама была ошеломлена после того, как дала своему сыну узнаваемое имя. Она хотела быть уверенной в том, что у ее сына не будет проблем с тем, что люди неправильно произносят или неправильно пишут его имя.

Женщина объяснила, что назвала своего сына Исааком, потому что ей очень нравилось это имя. Однако она была ошеломлена, узнав, что многие люди неправильно пишут это имя.

видео дня

"Я думала, что назвала своего ребенка очень классическим, узнаваемым именем с типичным написанием. Однако я ошеломлена тем, как часто люди пишут его имя с ошибками", - рассказала мама ребенка.

По словам женщины, имя ее ребенка пишется так: Исаак (англ. Isaac). Однако люди пишут это имя неправильно, удваивая не те буквы: Иссак (англ. Issac).

"Многие люди пишут это имя неправильно – от некоторых моих друзей до его няни и врача. И даже человек, который готовил торт ко дню рождения, неправильно написал имя моего сына на торте! Я так часто вижу неправильное написание, что начинаю сходить с ума!", - подчеркнула женщина.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Вас может заинтересовать:

имена интересные новости
Реклама

Главное за день

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:58 Украина
Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:36 Украина
Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:57 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

00:21

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

22 августа, вторник
23:23

Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

23:19

"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

23:10

Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

22:58

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:52

"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операцииВидео

22:15

"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

22:03

Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной СоловийВидео

Реклама
21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

20:55

Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

20:54

Виталий Портников. Три варианта окончания войныВидеоблоги

20:53

Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке

20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

Реклама
19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:03

Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

17:50

День независимости Украины: 7 выдающихся фактов о судьбоносном событии

17:25

Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

17:16

Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

17:10

Проломили линию обороны РФ: замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления

16:59

Россия показала кадры якобы захвата села под Купянском: что говорят в ОВА

16:42

Традиционная гуцульская свадьба и "красная кнопка": премьера "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакует Украину ракетами, в Черное море враг вывел новейший корабль

16:10

Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

16:02

4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ – военный

16:00

Что делать с переросшими огурцами: 4 невероятные идеи

15:40

Кто с осени может остаться без пенсий и соцвыплат: назвали категории

15:35

Удары БПЛА помогли: в РФ случились масштабные перебои с доставкой топлива

15:26

Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

15:22

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 проверенные способы

Реклама
15:20

Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

15:11

"Армия РФ будет бежать из Украины домой": военный сказал, что обрушит фронт оккупантов

15:06

Молодая жена министра обороны Резникова прокомментировала слухи про их брак

15:01

Что вы увидели первым: иллюзия определит, насколько вы харизматичны

14:55

Лунный календарь на сентябрь 2023: в какой день нельзя ничего планировать

14:40

"Грызутся между собой": эксперт раскрыл вероятный сценарий нового бунта в РФ

14:40

Что нужно сделать 23 августа, чтобы весь год быть здоровым: приметы и запреты

14:11

Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

14:11

"Другого варианта нет": Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым

13:52

Популярная голливудская актриса станет мамой во второй раз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять