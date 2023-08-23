Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

Одна мама была ошеломлена после того, как дала своему сыну узнаваемое имя, но столкнулась с неприятностями.

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Женщина ошеломлена из-за имени своего сына / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда дело доходит до выбора имени для будущего ребенка, некоторые родители останавливают свой выбор на уникальном имени. В то время как другие предпочитают придерживаться традиционных и классических имен, которые были популярны на протяжении многих поколений. В конце концов, нет правильного или неправильного способа назвать своего ребенка, все зависит от личных предпочтений.

Но, как пишет Mirror, одна мама была ошеломлена после того, как дала своему сыну узнаваемое имя. Она хотела быть уверенной в том, что у ее сына не будет проблем с тем, что люди неправильно произносят или неправильно пишут его имя.

Женщина объяснила, что назвала своего сына Исааком, потому что ей очень нравилось это имя. Однако она была ошеломлена, узнав, что многие люди неправильно пишут это имя.

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"Я думала, что назвала своего ребенка очень классическим, узнаваемым именем с типичным написанием. Однако я ошеломлена тем, как часто люди пишут его имя с ошибками", - рассказала мама ребенка.

По словам женщины, имя ее ребенка пишется так: Исаак (англ. Isaac). Однако люди пишут это имя неправильно, удваивая не те буквы: Иссак (англ. Issac).

"Многие люди пишут это имя неправильно – от некоторых моих друзей до его няни и врача. И даже человек, который готовил торт ко дню рождения, неправильно написал имя моего сына на торте! Я так часто вижу неправильное написание, что начинаю сходить с ума!", - подчеркнула женщина.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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