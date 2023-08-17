УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

Алина Дембицкая
17 августа 2023, 19:14 обновлено 17 августа, 19:14
34
Мужчина и женщина почувствовали, что двойную фамилию будет трудно произносить, поэтому пара решила придумать новую фамилию для своих детей.
родители и дети
Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мама двоих детей всегда знала, что не хочет передавать фамилию своего партнера своим детям. Поэтому она решила рассмотреть альтернативные варианты, когда дело дошло до создания семьи.

Как пишет Mirror, 42-летняя Анна Гловацкая и ее 21-летний партнер Кейт Фаррелл почувствовали, что двойнуа фамилия будет трудно произноситься, поэтому пара решила придумать новую фамилию для своих детей. После этого они начали обдумывать, как соединить свои две фамилии.

Вдохновение пришло, когда они объединили первые три буквы имени Кейта с первыми четырьмя буквами имени Анны, чтобы создать совершенно новую фамилию – Фарглов.

видео дня

После этого супруги провели дополнительные исследования, чтобы выяснить, существуют ли другие носители необычной фамилии. Хотя они наткнулись на ферму Фарглов недалеко от шотландской границы, они еще не нашли другого человека с такой фамилией. Так что теперь их дети вполне могут быть единственными на планете.

"Возможность создать свою собственную фамилию для своих детей – это нечто особенное, потому что это объединение вас обоих. Для нас было важно представить нас обоих в фамилии наших детей. Мой партнер имеет ирландское происхождение, а мое происхождение – польское, поэтому даже в их именах мы пытались отразить польские и ирландские корни", - рассказывает женщина.

Поэтому гордые родители Анна и Кейт дали фамилию своим двум маленьким детям – семилетнему Фионну и четырехлетней Луне, но не без удивлений со стороны окружающих.

"Интересно, что когда родился наш сын, и мы отвели его зарегистрировать, регистратор записал его имя, сделал паузу и сказал нам: "У него будет не такая же фамилия как у вас? Мы говорим: "Да, это хорошо!". Люди удивлены, потому что они даже не подозревали, что можно создать собственную фамилию для своих детей", - добавила Анна.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Вас может заинтересовать:

интересные новости
Реклама

Главное за день

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

18:36 Украина
Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

18:35 Мир
Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

17:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:33

На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

19:14

Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

19:10

Ударное утро: о чём говорит уничтоженные вертолеты Ка-52 РФмнение

18:41

Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

18:36

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоУкраину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко
18:35

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

17:34

Незаконная застройка в стране имеет своих конкретных "героев" - нардеп Шуляк

17:29

Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет - КГГА

17:28

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

Реклама
17:05

В Крыму будет настоящий ад, Москва сдаст полуостров - КоваленкоВидео

16:50

1+1 начал съемки детективной мелодрамы "Круг обмана" со звездными актерами

16:43

Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

16:18

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

16:09

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:12

Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

15:08

Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

14:59

ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

Реклама
14:49

Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответомВидео

14:36

Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство - СМИ

13:59

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войныВидео

13:52

В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

13:26

Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФмнение

13:15

Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"Видео

13:08

Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

13:01

Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

12:51

Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

12:50

Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери УрожайногоВидеоблоги

12:47

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

12:41

Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

12:06

Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронтеВидео

12:00

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоЭксклюзив

11:52

Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

11:37

Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

11:13

РФ за утро потеряла $32 млн: ВСУ сбили два российских "Аллигатора"

11:10

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

10:52

Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – экспертВидео

10:50

Уничтожены или ранены: ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина - эксперт

Реклама
10:44

Ключ на старт и тапка в пол: рецензия на фильм "Гран Туризмо"

10:40

Австрийский инвестор ТРЦ "Respublika Park" рассматривает участие в проектах по восстановлению Украины новости компании

10:28

Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная ЛунаВидео

09:49

"Скоро будут хорошие новости": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

09:25

У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

09:11

Гороскоп на завтра 18 августа 2023: Овнам никакого кофе, Девам - стресс

08:41

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

08:37

Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

07:59

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:30

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять