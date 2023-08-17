Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

Мужчина и женщина почувствовали, что двойную фамилию будет трудно произносить, поэтому пара решила придумать новую фамилию для своих детей.

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Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мама двоих детей всегда знала, что не хочет передавать фамилию своего партнера своим детям. Поэтому она решила рассмотреть альтернативные варианты, когда дело дошло до создания семьи.

Как пишет Mirror, 42-летняя Анна Гловацкая и ее 21-летний партнер Кейт Фаррелл почувствовали, что двойнуа фамилия будет трудно произноситься, поэтому пара решила придумать новую фамилию для своих детей. После этого они начали обдумывать, как соединить свои две фамилии.

Вдохновение пришло, когда они объединили первые три буквы имени Кейта с первыми четырьмя буквами имени Анны, чтобы создать совершенно новую фамилию – Фарглов.

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После этого супруги провели дополнительные исследования, чтобы выяснить, существуют ли другие носители необычной фамилии. Хотя они наткнулись на ферму Фарглов недалеко от шотландской границы, они еще не нашли другого человека с такой фамилией. Так что теперь их дети вполне могут быть единственными на планете.

"Возможность создать свою собственную фамилию для своих детей – это нечто особенное, потому что это объединение вас обоих. Для нас было важно представить нас обоих в фамилии наших детей. Мой партнер имеет ирландское происхождение, а мое происхождение – польское, поэтому даже в их именах мы пытались отразить польские и ирландские корни", - рассказывает женщина.

Поэтому гордые родители Анна и Кейт дали фамилию своим двум маленьким детям – семилетнему Фионну и четырехлетней Луне, но не без удивлений со стороны окружающих.

"Интересно, что когда родился наш сын, и мы отвели его зарегистрировать, регистратор записал его имя, сделал паузу и сказал нам: "У него будет не такая же фамилия как у вас? Мы говорим: "Да, это хорошо!". Люди удивлены, потому что они даже не подозревали, что можно создать собственную фамилию для своих детей", - добавила Анна.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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