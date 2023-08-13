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Женщина задает только один вопрос во время собеседований и сразу получает работу

Алина Дембицкая
13 августа 2023, 23:10 обновлено 13 августа, 23:10
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Женщина утверждает, что когда она задавала этот вопрос потенциальным работодателям, ей каждый раз предлагали работу.
собеседник
Женщина задает только один вопрос во время собеседований / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Собеседования могут быть стрессовыми и нервными, потому что вам нужно не только подготовиться к вопросам, которые может задать вам работодатель, но и самому подготовить вопросы. Но одна женщина поделилась секретом собственного успеха, раскрыв подсказку о собеседовании, которая, как она утверждает, приносила ей успех на каждой работе.

Как пишет Mirror, американка Дженнифер Рирдон опубликовала видео в TikTok, в котором раскрывает проверенный вопрос, который она задает во время каждого собеседования.

Как известно, для человека, проводящего собеседование, довольно привычно спрашивать кандидата, есть ли у него какие-либо вопросы. В этот момент Дженнифер предлагает спросить: "Есть ли какие-либо опасения по поводу меня, которые мы можем решить до того, как наше собеседование закончится?".

видео дня

Дженнифер утверждает, что когда она задавала этот вопрос потенциальным работодателям, ей каждый раз предлагали работу. Видео, которое она опубликовала в соцсети, уже имеет более 32,4 миллиона лайков.

В комментариях под видео один человек написал:"Лучший совет по собеседованию, который я слышал в TikTok на сегодняшний день". В то время как кто-то другой ответил: "Пожалуйста, не делайте этого. Менеджеры по найму вообще ненавидят этот вопрос". А другой пользователь добавил: "Я пробовал это, на меня просто смотрели странным взглядом, а потом они говорили что-то вроде "Нет, мы уже спросили вас обо всем".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело. Бьюти-блогер Элло осталась очень довольна результатом. По ее словам, кока-кола делает волосы блестящими, волнистыми и пышными.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

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