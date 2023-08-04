"Я не могу перестать смеяться": родители назвали своего ребенка странным именем

Одна женщина оказалась в неловком положении, когда узнала о полном имени трехлетней племянницы своей подруги.

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Родители назвали своего ребенка очень странным именем / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Выбор имени для будущего ребенка – это всегда сложный вопрос, который часто становится причиной дискуссий. Каждый человек имеет собственное мнение на этот счет, с которым окружающие не всегда соглашаются. Некоторые имена могут ассоциироваться с негативными воспоминаниями или не понравиться кому-то из родных или знакомых.

Как пишет Mirror, одна женщина оказалась в неловком положении, когда узнала о полном имени трехлетней племянницы своей подруги. Женщина призналась, что во время неформального разговора во время вечеринки случайно рассмеялась вслух, когда услышала, что ребенка на самом деле зовут радужная любовь.

Женщина рассказала, что после их разговора подруга была очень расстроена, поскольку она также хотела назвать свою будущую дочь тем же именем. Однако реакция подруги оттолкнула ее.

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"Когда мы оба были трезвыми, она снова упомянула об этом и сказала, что хочет, чтобы у ее ребенка было такое же имя. Но я все равно сказала ей, что это имя не просто плохое, оно смешное. Моя подруга очень расстроилась и сказала, что это хорошее имя. Думаю, я могла бы быть добрее по этому поводу, но я все равно считаю, что это нужно было сказать", - говорит женщина.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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