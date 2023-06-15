Никто не может сдержать смех: женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка

Мужчина пытался убедить свою приятельницу в том, что так не стоит называть ребенка, ведь в будущем он может столкнуться с насмешкой.

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Женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Выбор имени для будущего ребенка – одно из самых важных решений, которое родители должны принять. Кто-то выбирает обычное имя для малыша, а кому-то хочется сделать своего ребенка особенным, а потому он получает редкое или необычное имя.

Как пишет Mirror, смущенный мужчина не мог сдержать смеха, когда его приятельница назвала имя своего будущего ребенка. Мужчина считал, что с ним пошутили, однако это оказалось правдой.

"Когда она впервые сказала мне имя, я подумал, что она шутит, но она была серьезной. Я не мог в это поверить", - рассказывает мужчина.

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Сначала он старался быть вежливым, однако впоследствии он не выдержал и сказал, что это имя очень смешное. Мужчина пытался убедить свою приятельницу в том, что так не стоит называть ребенка, ведь в будущем он может столкнуться с насмешками и издевательствами со стороны окружающих. Однако женщина наотрез отказалась менять свое мнение, поскольку ей очень нравится это имя.

"Я просто не мог больше держаться, и, наконец, я сказал ей, что это имя смешное и что ее ребенок, вероятно, столкнется со многими насмешками и издевательствами в будущем. Она расстроилась и обвинила меня в том, что я не поддерживаю ее выбор", - поделился мужчина.

Будущая мама была очень вдохновлена символом, широко используемым на платформах социальных сетей, поэтому она решила назвать своего ребенка Хэштегом.

Пользователям Сети также не понравился такой выбор женщины, а потому они призвали ее хорошо подумать прежде чем так называть своего ребенка.

"Действия имеют последствия. Не портите жизнь своему ребенку, пытаясь сделать его уникальным. Просто дайте ему имя, которое не вызывает насмешек", - написал один из пользователей Сети.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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