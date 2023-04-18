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"Всегда будут вместе": женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именами

Алина Дембицкая
18 апреля 2023, 17:36 обновлено 18 апреля, 17:37
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Женщина намерена дать своим мальчикам-близнецам одинаковые имена, чтобы они были вместе, даже когда проводят время отдельно.
'Всегда будут вместе': женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именами
Женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именами / УНИАН

Выбор имени для своего будущего ребенка – важный и ответственный момент. Особенно, если пара ожидает двойного пополнения в семье. Здесь будущие родители перебирают множество имен, чтобы выбрать те, которые будут хорошо подходить друг к другу. Однако в одной молодой семье случилось так, что женщина хочет дать своим сыновьям-близнецам одинаковые имена.

Как пишет Мirror, женщина намерена дать своим мальчикам-близнецам одинаковые имена, чтобы они были вместе, даже тогда, когда проводят время отдельно. Однако ее идея пришлась по душе не всем – особенно мужу.

"Недавно мы с женой выбрали имена для наших близнецов, и она хочет, чтобы они были одинаковыми. Я сказал, что мне не нравится эта идея. Она говорит, что это мило, но я очень прошу ее не называть наших детей одинаково", - сказал мужчина, заметив, что его теща встала на сторону его жены.

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По словам 33-летнего мужчины, дети – это отдельные личности. Он подчеркнул, что ему не нравится смотреть, как люди пытаются сделать своих близнецов двумя одинаковыми людьми. Это создаст им только проблемы в дальнейшей жизни.

"Если они хотят быть похожими, позвольте им. Но не заставляйте их быть более похожими друг на друга, чем они уже есть, если они этого не хотят", - подчеркнул мужчина.

Подавляющее большинство пользователей социальных сетей аплодировали ему за то, что он пытался сохранить индивидуальность своих близнецов, давая им совершенно разные имена.

Один пользователь написал: "Как человек, ухаживающий за детьми на работе, я видел так много бедных детей с ужасными именами, потому что их родители явно не думали".

Другой пользователь подчеркнул, что "когда родители дают уникальное имя своему ребенку, они не думают о том, через что ему придется пройти".

Третий пользователь написал: "К близнецам нужно относиться как к двум индивидам. Иногда у них могут быть одни и те же вещи, но они также должны быть независимыми друг от друга".

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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