"Я не чувствую вины": женщина заставила своего сына-подростка спать на морозе

Женщина решила таким образом проучить сына за то, что он забыл спальный мешок, когда поехал в разведывательный лагерь.

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Женщина заставила своего сына-подростка спать на морозе / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

Многодетная мать-одиночка Луиза Паркер заставила своего 14-летнего сына Майкла спать на морозе. Таким образом она его решила проучить за то, что мальчик забыл спальный мешок, когда ехал в разведывательный лагерь. Об этом сообщает Mirror.

Женщина, у которой кроме Майла есть еще 13-летний сын Кристиан и 12-летняя дочь Хизер, сама призналась, что она строгая мама. Она понимает, что многие родители не одобряют её подходы к воспитанию, но таким образом она "учит детей справляться с трудными ситуациями".

Случай, о котором говорится, произошел год назад. Женщина привезла своего сына в разведывательный лагерь и в то время мальчик понял, что забыл свой спальный мешок. Однако его мама решила не спасать своего ребенка от холода и позволила ему спать на морозе.

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"Прыгнула ли я в машину и проделала часовую поездку туда и обратно, чтобы забрать спальный мешок для него? Нет! Я этого не сделала. Я просто послала ему воздушный поцелуй и уехала. Я полностью осознавала, что он проведет ночь, дрожа от холода, и только брезент палатки защитит его от непогоды. Но я совершенно не чувствую вины", - сказала Луиза.

Таким образом она хотела научить "ответственности" своего "взрослого" сына. Сам же мальчик Майкл говорит, что его мама - единственный человек, который со всех его знакомых позволяет своему ребенку спать на морозе даже без спального мешка. Но он признался, что с тех пор больше никогда не забывал такие важные снаряжения.

Однако стоит отметить, что это уже не первый странный случай с этой женщиной. Ранее она заставила своего сына Кристиана играть в регби несмотря на то, что мальчик был болен.

К тому же женщина запрещала своим детям разные электронные устройства, пока им не исполнилось 13 лет. Она запрещала смотреть им телевизор. Это возмутило даже других родителей и они обратились в соцслужбы. Социальные сотрудники приходили с проверкой.

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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