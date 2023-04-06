Жена постоянно травила своего мужа, чтобы тот страдал: мужчина интересным способом уличил её в этом

Мужчина установил скрытые камеры и увидел, как его жена минимум 3 раза подливала ему в чай химию.

Женщина травила своего мужа и подливала в чай химию / Коллаж фото Irvine Police Department, ua.depositphotos.com

В США жена время от времени травила своего мужа, что вызвать у него боль и страдания. Она подливала в его чай средство для чистки канализации. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина заметил странный вкус чая. К тому же у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина заподозрил неладное и решил установить скрытые камеры на кухне.

Оказалось, что во всем была замешана его жена. Ему удалось трижды зафиксировать момент, когда женщина подливала химию ему в чай. Мужчина отправил образцы чая на экспертизу, где все и подтвердилось.

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Женщину задержали, теперь ей грозит 8 лет и 8 месяцев за решеткой. Стоит отметить, что подозреваемая жена мужчины отрицает свою вину.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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