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"Они не заслуживают этого": мужчина скрывает от родных, что стал мультимиллионером

5 апреля 2023, 11:14
Мужчина внезапно разбогател, но делится деньгами с семьей не намерен. Он объяснил причину.
мужчина, деньги
Vужчина скрывает от родных, что стал мультимиллионером / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Мультимиллионер принял решение скрывать свое огромное состояние от семьи. Он уверен, что его родные не заслуживают даже знать о том, что он разбогател.

С тех пор как его небольшой бизнес "взлетел", анонимный предприниматель решил хранить молчание о своем богатстве, рассказал он на портале Reddit.

Впервые он почувствовал необходимость молчать о своем состоянии, когда его родители постоянно просили деньги на их визиты, даже когда миллионер получал меньшую зарплату.

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По словам таинственного магната, их родители относились к этому как к "бесплатному отпуску".

"Я мультимиллионер, и когда моя семья приезжает в гости, я снимаю квартиру, чтобы сделать вид, что я там живу", - рассказал богач.

По его словам, родные просто использовали его даже до того, как он разбогател.

"Они начали говорить другим членам семьи, что они должны навещать меня и что я позабочусь о них. Когда я приезжала домой, они ждали, что я привезу им много подарков и буду платить каждый раз, когда мы куда-то ходили", - пояснил мужчина.

Также он отметил, что родные "становили все более токсичнее" и он решил оборвать с ними все связи.

"Так что я постепенно перестал звонить и писать сообщения, я перестал сообщать им о своей жизни и т. д. Я решил, что они не заслуживают того, чтобы знать меня", - заявил мужчина.

Со временем его бизнес стал очень прибыльным, но мужчина продолжал скрывать это.

"Я продолжал реинвестировать в свой бизнес, а затем начал инвестировать в другие предприятия. В это время я рассказал своей семье, что потерял работу и мне тяжело. Они сразу же перестали выходить на связь", - поделился мужчина.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергей Кущ
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