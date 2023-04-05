"Они не заслуживают этого": мужчина скрывает от родных, что стал мультимиллионером

Мужчина внезапно разбогател, но делится деньгами с семьей не намерен. Он объяснил причину.

Vужчина скрывает от родных, что стал мультимиллионером / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Мультимиллионер принял решение скрывать свое огромное состояние от семьи. Он уверен, что его родные не заслуживают даже знать о том, что он разбогател.

С тех пор как его небольшой бизнес "взлетел", анонимный предприниматель решил хранить молчание о своем богатстве, рассказал он на портале Reddit.

Впервые он почувствовал необходимость молчать о своем состоянии, когда его родители постоянно просили деньги на их визиты, даже когда миллионер получал меньшую зарплату.

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По словам таинственного магната, их родители относились к этому как к "бесплатному отпуску".

"Я мультимиллионер, и когда моя семья приезжает в гости, я снимаю квартиру, чтобы сделать вид, что я там живу", - рассказал богач.

По его словам, родные просто использовали его даже до того, как он разбогател.

"Они начали говорить другим членам семьи, что они должны навещать меня и что я позабочусь о них. Когда я приезжала домой, они ждали, что я привезу им много подарков и буду платить каждый раз, когда мы куда-то ходили", - пояснил мужчина.

Также он отметил, что родные "становили все более токсичнее" и он решил оборвать с ними все связи.

"Так что я постепенно перестал звонить и писать сообщения, я перестал сообщать им о своей жизни и т. д. Я решил, что они не заслуживают того, чтобы знать меня", - заявил мужчина.

Со временем его бизнес стал очень прибыльным, но мужчина продолжал скрывать это.

"Я продолжал реинвестировать в свой бизнес, а затем начал инвестировать в другие предприятия. В это время я рассказал своей семье, что потерял работу и мне тяжело. Они сразу же перестали выходить на связь", - поделился мужчина.

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