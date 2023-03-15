Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

Все началось со 100 долларов, но "вознаграждение" увеличилось уже до неприличной суммы, от которой женщина отказалась.

Миллионер предложил 100 000 долларов женщине за "безобидный" поступок / mirror.co.uk

Миллионер сделал сидящей рядом с ним в самолете женщине предложение, за которое обещал заплатить100 000 долларов (3,6 миллиона гривен), но она отказалась.

Предприниматель из Силиконовой долины Стив Кирш заявил, что был шокирован, когда пассажирка отказалась от такого щедрого предложения, пишет Mirror.

Дело в том, что миллионер не верит в существование коронавирусной инфекции, а женщина, которая сидела возле него, была в маске.

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"Сейчас я на борту рейда Delta.Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают", - заявил Кирш.

По его словам, начал он предложениям в 100 долларов, но "вознаграждение" увеличилось уже до неприличной суммы, от которой женщина отказалась.

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