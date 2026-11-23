Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился воспоминаниями о жизни своей сестры.

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Король Чарльз снова в центре скандала / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

О чем вспомнил брат принцессы Дианы

Какими откровениями он поделился

Король Чарльз и королева Камилла столкнулись с новым напряжением в отношениях после публикации мемуаров брата принцессы Дианы.

Книга Чарльза Спенсера вновь привлекла внимание к непростому браку покойной принцессы с будущим монархом и обстоятельствам их расставания.

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Как утверждают источники RadarOnline, возобновившиеся обсуждения прошлого негативно сказались и на нынешней семейной жизни королевской четы.

В центре скандала оказалась книга "Лебединая песня: моя сестра Диана" (Swan Song: My Sister, Diana), в которой Чарльз Спенсер поделился воспоминаниями о жизни своей сестры. Среди прочего он рассказал, что Диана подозревала мужа в романтической привязанности к одному из слуг. По словам принцессы, однажды она призналась брату: "Мой муж влюблен в своего лакея". Имя предполагаемого избранника в мемуарах не называется, а сами утверждения не получили независимого подтверждения.

Принцесса Диана и ее брат - Чарльз Спенсер / instagram.com/charles.earl.spencer

Спенсер также описал реакцию Карла на смерть Дианы в 1997 году. Согласно его воспоминаниям, принц Уэльский болезненно отреагировал на то, насколько сильно общественность переживала утрату принцессы. Брат Дианы утверждает, что в разговоре с ним Чарльз произнес: "Будьте уверены, скоро мы все о ней забудем".

Букингемский дворец не оставил эти заявления без ответа. Представитель монарха подчеркнул, что горе от потери близкого человека может влиять на восприятие событий, сказываться на суждениях и памяти даже спустя много лет. Таким образом дворец поставил под сомнение достоверность воспоминаний Спенсера.

По данным RadarOnline, новая волна обсуждений прошлого стала серьезным испытанием для Чарльза и Камиллы. Анонимный источник издания утверждает, что король крайне раздражен тем, что старые обвинения вновь оказались в центре внимания. При этом Камилла якобы тоже тяжело переживает происходящее: она рассчитывала, что общественность наконец перестанет постоянно возвращаться к истории ее отношений с Чарльзом и будет воспринимать ее прежде всего как королеву.

Королева Камилла хочет быть единственной / ua.depositphotos.com

"Камилла годами пыталась оставить позади споры, связанные с Дианой. Возвращение этих обвинений стало для нее настоящим кошмаром", - утверждает собеседник издания.

По словам инсайдера, королева недовольна тем, что супруг сосредоточен преимущественно на защите собственной репутации и недостаточно учитывает ее переживания. В результате, как утверждает источник, между супругами нарастает взаимное раздражение, а даже незначительные разногласия перерастают в более серьезные ссоры.

Еще одной болезненной темой в мемуарах стали подозрения Дианы относительно возможной встречи Чарльза с Камиллой в королевском поезде незадолго до свадьбы. Спенсер пишет, что сестра была убеждена: таинственной блондинкой, которую якобы видели в поезде, могла быть именно Камилла Паркер-Боулз.

Принцесса Диана подозревала своего мужа / ua.depositphotos.com

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, однако история их отношений на протяжении многих лет оставалась предметом общественного внимания. Новые воспоминания брата Дианы вновь вернули эту тему на первые полосы британской и международной прессы.

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