Если амариллис упорно наращивает листья вместо цветоноса, стоит обратить внимание на условия его содержания осенью.

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Почему не цветет амариллис / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему амариллис может годами не цвести

Как правильно организовать период покоя амариллиса

Когда после периода покоя растение снова выпустит цветонос

Амариллис может годами выпускать новые листья, но так и не сформировать цветонос. Часто причина кроется в неправильном уходе осенью, когда растению необходимо дать отдохнуть. Без этого периода луковица не успевает подготовиться к следующему цветению.

Главред расскажет, как ухаживать за амариллисом осенью.

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Почему амариллис не выпускает цветонос

У амариллиса три основных этапа развития: активный рост весной и летом, период покоя осенью и цветение зимой или в начале весны. Каждый из них важен для регулярного образования цветов, пишет Mon Jardin & Ma Maison.

Во время активного роста листья обеспечивают фотосинтез, благодаря которому луковица накапливает питательные вещества. Именно эти запасы впоследствии используются для формирования цветоноса и бутонов. Поэтому зеленые листья не стоит обрезать после завершения цветения или летом, даже если они кажутся лишними.

Одна из самых распространенных ошибок в уходе за амариллисом - отсутствие полноценного периода покоя. Осенью растение продолжают поливать, подкармливать и держать в тёплом помещении с хорошим освещением. Из-за этого оно не переходит к следующему этапу развития, а продолжает наращивать листья.

Чтобы амариллис снова зацвёл, ему необходимо обеспечить период покоя продолжительностью 8–12 недель.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить амарилис к цветению

Весной и летом растение нужно держать в хорошо освещенном месте, защищенном от палящих солнечных лучей. Полив должен быть регулярным, но между поливами верхний слой почвы должен немного подсыхать.

С конца весны до конца лета амарилис рекомендуется подкармливать удобрением для цветущих растений примерно раз в две недели. В этот период важно не удалять зеленые листья, ведь они помогают луковице накапливать питательные вещества.

Подготовку к периоду покоя начинают примерно в середине августа или в начале сентября. Для этого постепенно сокращают полив и полностью прекращают подкормку. Когда полив завершен, горшок переносят в прохладное, сухое и тёмное место с температурой около 10–15 градусов.

В течение следующих 8–12 недель листья постепенно пожелтеют и засохнут. Только после этого их можно обрезать, оставив примерно 5 см над луковицей. До окончания периода покоя растение поливать не нужно.

Когда амариллис снова зацветёт

По окончании периода покоя горшок возвращают в светлое помещение, где температура составляет около 18–20 градусов. При необходимости луковицу пересаживают в свежий субстрат и постепенно возобновляют умеренный полив.

Обычно первые признаки пробуждения появляются в виде нового цветоноса через 6–8 недель. Если соблюдать сезонный режим ухода, амариллис сможет регулярно возобновлять цветение.

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