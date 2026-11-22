Необычная история началась еще в 2007 году в чешской деревне Моркувки.

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Мужчина нашел в сарае обычный камень: археологи были поражены его возрастом / Фото: futura-sciences.com

Кратко:

В Чехии обнаружили артефакт возрастом более 3000 лет

Древний инструмент годами использовали в фундаменте сарая

Камень оказался формой для изготовления бронзовых копий

В Чехии обычный камень, который долгие годы использовали в фундаменте старого сарая, оказался редким археологическим артефактом возрастом более 3000 лет. Ученые установили, что находка представляет собой древнюю форму для изготовления бронзовых наконечников копий.

Об этом пишет futura-sciences со ссылкой на исследование археологов, опубликованное в научном журнале Archeologické rozhledy.

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Необычная история началась еще в 2007 году в чешской деревне Моркувки. Местный житель обнаружил в своем саду прямоугольный камень, который ранее служил частью фундамента старого хозяйственного сооружения.

На первый взгляд находка ничем не отличалась от обычного строительного материала. Однако на ее поверхности оказалось углубление необычной формы, привлекшее внимание специалистов.

Исследователи под руководством археолога Милана Салаша из Моравского музея установили, что камень является половиной литейной формы, использовавшейся для производства бронзовых наконечников копий в позднем бронзовом веке.

Возраст артефакта превышает 3000 лет. Несмотря на длительное использование в строительстве, он сохранил следы древней обработки и многократного воздействия высоких температур.

Ученые выяснили, как из камня делали оружие

Форма изготовлена из риолитового туфа - вулканической породы, способной выдерживать высокие температуры.

Древние мастера соединяли две половины каменной формы медной проволокой, после чего заливали внутрь расплавленную бронзу. Специальный стержень позволял сформировать полость, необходимую для крепления наконечника к деревянному древку копья.

Исследование поверхности показало, что инструмент использовали неоднократно. Это свидетельствует о том, что древние ремесленники могли изготавливать с его помощью целые серии одинаковых наконечников.

По оценкам археологов, подобные технологии позволяли наладить относительно массовое производство оружия уже несколько тысячелетий назад.

Находка раскрыла древние торговые связи Европы

Особенно интересным оказалось происхождение самого камня. Геологический анализ показал, что материал, вероятнее всего, был доставлен из Карпатского региона, с территории современной северной Венгрии.

Это означает, что сырье или готовая литейная форма преодолели значительное расстояние еще в бронзовом веке.

Археологи связывают находку с культурой полей погребальных урн, представители которой жили в Центральной Европе и практиковали кремацию умерших с последующим захоронением праха в керамических сосудах.

Ученые предполагают, что древний инструмент первоначально находился на территории расположенного неподалеку поселения, а значительно позднее его использовали в качестве обычного строительного камня.

Точное место изготовления формы и количество произведенных с ее помощью наконечников остаются неизвестными. Однако находка подтверждает существование развитых технологий металлообработки и дальних связей между древними сообществами Европы.

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