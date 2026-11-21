Девять простых домашних хитростей помогут облегчить уборку, очистить бытовую технику и проверить холодильник без лишних затрат и сложных средств.

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Домашние хитрости для уборки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как найти мелкие вещи с помощью пылесоса

Чем быстро очистить микроволновую печь и душ

Как проверить, не тратит ли холодильник лишнюю электроэнергию

Для решения многих бытовых проблем не обязательно покупать дорогие средства или специальные приспособления. Иногда достаточно обычных вещей, которые уже есть дома. Например, носок поможет найти потерянную сережку, резиновая перчатка соберет шерсть с дивана, а простой лист бумаги покажет, плотно ли закрывается холодильник. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, у некоторых популярных домашних хитростей есть вполне логичное объяснение. Они работают благодаря физическим и химическим процессам, в частности трению, тепловому расширению, действию пара и кислот. Однако важно знать, как правильно применять эти методы, чтобы не повредить вещи.

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Как найти потерянную сережку с помощью пылесоса

Если маленькая сережка, пуговица или винтик затерялись в ковре или под мебелью, поможет обычный тонкий носок.

Снимите насадку пылесоса, наденьте носок или кусок капроновых колготок на конец трубки и закрепите резинкой.

После этого медленно пропылесосьте место, где могла потеряться вещь. Воздух будет проходить сквозь ткань, а мелкий предмет останется на ее поверхности и не попадет в пылесборник.

Лучше всего использовать тонкий хлопковый носок или капрон. Толстая шерстяная ткань может слишком сильно ограничивать поток воздуха. Не перекрывайте всасывание полностью и не используйте обычный пылесос для уборки жидкостей.

Как разъединить стаканы, застрявшие один в другом

Если два стакана застряли один в другом, не стоит пытаться разъединить их силой. Стекло может треснуть или разбиться.

Вместо этого воспользуйтесь разницей температур. Во внутренний стакан налейте прохладную воду, а внешний поставьте в емкость с теплой водой.

Благодаря тепловому расширению внешний стакан немного увеличится в размерах, а внутренний останется более холодным. Через несколько минут попробуйте осторожно разъединить их легким вращательным движением.

Важно не использовать кипяток и не создавать резких перепадов температуры, особенно если стекло тонкое.

Видео, в котором показывают интересные бытовые лайфхаки, можно посмотреть здесь:

Как починить молнию с помощью карандаша

Если молния на куртке, сумке или рюкзаке начала заедать, не спешите её заменять.

Сначала очистите зубчики старой зубной щеткой, чтобы удалить пыль и грязь.

Затем возьмите мягкий графитовый карандаш и несколько раз проведите им по зубчикам молнии с обеих сторон.

Графит действует как сухая смазка и уменьшает трение, благодаря чему бегунок может двигаться легче.

В то же время на светлой ткани графит может оставлять темные следы, поэтому наносить его нужно очень осторожно.

В качестве альтернативы можно попробовать небольшое количество сухого мыла или свечного воска.

Как удалить воск со скатерти

Если на скатерть попал воск со свечи, не пытайтесь сразу его вытирать. Так можно только глубже втереть загрязнение в волокна.

Сначала дождитесь, пока воск полностью застынет. Чтобы ускорить процесс, можно использовать кубик льда.

После этого осторожно снимите основную часть воска тупым ножом.

Остатки можно удалить с помощью бумажных полотенец и утюга. Положите ткань между белыми бумажными полотенцами и осторожно прогрейте при температуре, допустимой для данного материала. Расплавленный воск постепенно впитается в бумагу.

Полотенца нужно менять, пока на них перестанут появляться жирные следы.

Однако для деликатных и синтетических тканей этот метод может быть опасен. Перед нагреванием обязательно проверьте этикетку и опробуйте способ на незаметном участке.

Как быстро очистить микроволновую печь лимоном

Засохшие жировые пятна и остатки пищи в микроволновке можно размягчить обычным паром.

Для этого налейте примерно 1,5 стакана воды в посуду, предназначенную для микроволновой печи. Добавьте сок лимона и его кожуру.

Поставьте миску в микроволновую печь и нагревайте в течение 3–5 минут, следя за тем, чтобы вода не выкипела.

По окончании нагрева оставьте дверцу закрытой еще на 5 минут.

Пар размягчит засохшую грязь, после чего внутренние стенки будет легче протереть мягкой губкой или тканью.

Вынимайте посуду очень осторожно, так как вода может быть горячей. Не используйте металлические миски и емкости, не предназначенные для микроволновки.

Как очистить душевую лейку от накипи

Если вода из душевой лейки стала течь слабее, причиной может быть известковый налет, который забивает отверстия.

Избавиться от него можно с помощью обычного столового уксуса, если производитель разрешает такой способ очистки.

Налейте немного уксуса в небольшой пластиковый пакет, наденьте его на душевую насадку так, чтобы загрязнённые отверстия оказались в жидкости, и закрепите резинкой.

После замачивания в течение времени, рекомендованного для материала лейки, снимите пакет и удалите остатки налета старой зубной щеткой.

Затем хорошо промойте душевую насадку водой.

При этом уксус нельзя использовать на некоторых деликатных покрытиях. Особенно важно избегать его контакта с мрамором, известняком и травертином, поскольку кислота может повредить натуральный камень.

Как удалить шерсть животных с дивана

Шерсть кошек и собак часто прочно прилипает к мебельной обивке, поэтому обычный пылесос не всегда справляется с таким загрязнением.

Поможет простая резиновая перчатка для мытья посуды.

Слегка смочите её водой и проведите ладонью по поверхности дивана или кресла.

Благодаря трению шерсть начнёт собираться в небольшие комочки, которые легко убрать руками или пылесосом.

Важно, чтобы перчатка была лишь слегка влажной. Излишек воды может оставить пятна на обивке.

Для ковров можно использовать резиновый скребок, двигая им короткими движениями.

Как выкрутить винт с поврежденной головкой

Если отвертка постоянно прокручивается в головке винта, поможет обычная широкая резинка.

Положите её поверх повреждённого углубления и прижмите отверткой.

После этого медленно попробуйте повернуть винт, сохраняя равномерное давление.

Резинка может заполнить небольшие неровности и улучшить сцепление инструмента с головкой винта.

Такой метод подходит в основном для незначительных повреждений. Если углубление полностью разрушено, понадобится специальный инструмент для выкручивания винтов.

Работая с электроприборами, обязательно отключайте их от питания.

Как проверить холодильник с помощью листа бумаги

Изношенный уплотнитель дверцы холодильника может приводить к потере холодного воздуха и увеличению потребления электроэнергии.

Проверить его состояние поможет обычный лист бумаги.

Положите бумагу между дверцей и корпусом холодильника, после чего закройте дверцу.

Теперь попробуйте вытащить лист. Если он выходит без какого-либо сопротивления, уплотнитель в этом месте может прилегать недостаточно плотно.

Повторите проверку в нескольких местах по периметру дверцы.

Если обнаружили проблему, сначала очистите резиновый уплотнитель теплой водой с мылом. Иногда причиной неплотного прилегания становятся крошки и накопившаяся грязь.

Если резина потрескалась, затвердела или потеряла форму, её, возможно, придётся заменить.

Исправный уплотнитель помогает холодильнику поддерживать необходимую температуру без лишней нагрузки на компрессор.

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