Поврежден участок дороги Т-21-11 возле 24-го километра, а весной по этому объекту оккупанты сбросили шесть авиабомб.

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Ракетный удар по дамбе на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Что произошло:

Ракета повредила трассу Т-21-11 на Печенежской дамбе

Проезд по дамбе закрыт, для водителей есть объезд

Весной по этому объекту РФ ударила авиабомбами

В ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Поврежден участок дороги государственного значения, проезд по дамбе сейчас невозможен - водителей направили в объезд через Чугуев.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, передает Суспильне Харьков. По данным дорожников, оккупанты атаковали дамбу около часа ночи.

видео дня

В результате удара поврежден участок трассы Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук вблизи 24-го километра.

"В настоящее время проезд по Печенежской дамбе невозможен", - отметили в Службе восстановления.

Как объехать Печенежскую дамбу?

Для автомобилистов предусмотрен альтернативный маршрут. Объехать поврежденный участок можно через такие населенные пункты:

Чугуев

Коробочкино

Лебяжье

Базалиевка

Приморское

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездок, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Сколько раз РФ атаковала дамбу?

Это не первый удар страны-агрессора по гидросооружению. 14 апреля 2026 года оккупанты сбросили на дамбу шесть управляемых авиабомб: четыре попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две - в воду.

Тогда в 16-м армейском корпусе заверили, что сооружение выдержало атаку.

"Дамба не повреждена, сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме", - говорилось в сообщении корпуса.

Военные также отмечали, что враг выбрал для атаки период максимального накопления воды из-за весеннего паводка. По их словам, разрушение дамбы в такое время могло обернуться бедой для населенных пунктов ниже по течению.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Грозит ли Харьковщине затопление из-за ударов по дамбе?

Заведующая сектором гидрологических прогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Людмила Озерная в комментарии, который приводил Главред, рассказывала о состоянии Печенежского водохранилища осенью 2025 года.

"В Печенежском водохранилище уровень воды увеличился лишь на несколько сантиметров, поэтому угрозы его переполнения пока нет", - отмечала специалистка.

При этом после весенней атаки на дамбу гидролог подчеркивала, что последствия ударов невозможно оценить заранее.

"Все будет зависеть от масштабов разрушения этой плотины", - пояснила Озерная.

Руководитель полиции Харьковщины Петр Токар в комментарии Суспильному обращал внимание, что россияне бьют по гидросооружению систематически.

"В этом году до апреля враг пытался дважды поразить это гидросооружение, и в прошлом году пять раз", - сказал Токар.

Он также напомнил, насколько важна эта дорога для местных жителей.

"До атак россиян эта дорога значительно позволяла сократить путь к Великобурлукской громаде", - добавил глава полиции.

Удары по Харьковщине - новости

Как сообщал Главред, 7 декабря 2025 года россияне нанесли ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища. Тогда движение по плотине остановили, пострадавших не было. Закрыли трассы Т-21-11 и Т-21-04, объезд организовали через Коробочкино, Лебяжье, Приморское и Хотомлю.

После той атаки в Силах обороны оценили риски для логистики. В 16-м армейском корпусе заявили, что временная потеря переправы не будет иметь критического влияния на фронт. Военные отметили, что запасные маршруты уже обеспечивают логистику, а запасы накоплены заранее.

Осенью 2025 года Харьковщина следила и за ситуацией у соседей. После прорыва дамбы в Белгородской области гидрологи оценивали риски для Печенежского водохранилища. Тогда уровень воды в нем вырос лишь на несколько сантиметров, подтоплений в области не зафиксировали.

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