Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

Инна Ковенько
7 декабря 2025, 18:30
585
Украинская сторона была готова к тому, что россияне могут критически повредить эту дамбу и заблаговременно разработала план реагирования.
Будет ли удар РФ по Печенежской дамбе иметь критическое влияние на фронт
Будет ли удар РФ по Печенежской дамбе иметь критическое влияние на фронт / Коллаж: главред, фото: Олег Синегубов, Телеграм

Главное:

  • Удар РФ по Печенежской дамбе не будет иметь критического влияния на логистику и оборону региона
  • Украина имеет запасные маршруты и резервы для логистики и обороны
  • Силы обороны готовы быстро восстановить переправу в случае необходимости

Сегодня стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

Украинская сторона была готова к тому, что россияне могут критически повредить эту дамбу и заблаговременно разработала план реагирования. Об этом сообщили в 16 армейском корпусе Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечается, что заблаговременно были разработаны запасные маршруты движения, которые и раньше активно использовались и сейчас полностью обеспечивают необходимую логистику.

"Украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий", - говорится в сообщении.

В Силах обороны добавили, в случае необходимости, они готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки для этого уже подготовлены инженерные средства и специалисты.

В корпусе добавили, что россияне уже не впервые пытаются атаковать Печенежскую дамбу дронами-камикадзе, управляемыми авиационными бомбами, ракетами и FPV-дронами.

Что известно об ударе РФ по плотине Печенежского водохранилища

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Из-за российского удара плотина была частично разрушена, движение по дорожному полотну плотины прекращено.

"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - написал начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.

Для движения транспорта был организован объездной маршрут: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Сообщалось, что российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей.

Кроме того, во время визита российского диктатора Владимира Путина в один из пунктов управления Объединенной группировки оккупационных войск РФ было объявлено о подготовке новых ударов по Украине и определены объекты, которые российская армия планирует атаковать.

Читайте также:

Об источнике: 16-й армейский корпус ВСУ

16-й армейский корпус ВСУ - это оперативно-тактическое соединение, которое имеет в своем составе механизированные и мотопехотные бригады, а также подразделения артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения, а также противовоздушной обороны. В настоящее время 16-й армейский корпус защищает от российских войск почти половину Харьковщины. Корпус был создан 3 марта 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область ракетный удар
