Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

Главное:
- Удар РФ по Печенежской дамбе не будет иметь критического влияния на логистику и оборону региона
- Украина имеет запасные маршруты и резервы для логистики и обороны
- Силы обороны готовы быстро восстановить переправу в случае необходимости
Сегодня стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.
Украинская сторона была готова к тому, что россияне могут критически повредить эту дамбу и заблаговременно разработала план реагирования. Об этом сообщили в 16 армейском корпусе Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что заблаговременно были разработаны запасные маршруты движения, которые и раньше активно использовались и сейчас полностью обеспечивают необходимую логистику.
"Украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий", - говорится в сообщении.
В Силах обороны добавили, в случае необходимости, они готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки для этого уже подготовлены инженерные средства и специалисты.
В корпусе добавили, что россияне уже не впервые пытаются атаковать Печенежскую дамбу дронами-камикадзе, управляемыми авиационными бомбами, ракетами и FPV-дронами.
Что известно об ударе РФ по плотине Печенежского водохранилища
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Из-за российского удара плотина была частично разрушена, движение по дорожному полотну плотины прекращено.
"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - написал начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.
Для движения транспорта был организован объездной маршрут: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.
Сообщалось, что российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей.
Кроме того, во время визита российского диктатора Владимира Путина в один из пунктов управления Объединенной группировки оккупационных войск РФ было объявлено о подготовке новых ударов по Украине и определены объекты, которые российская армия планирует атаковать.
Об источнике: 16-й армейский корпус ВСУ
16-й армейский корпус ВСУ - это оперативно-тактическое соединение, которое имеет в своем составе механизированные и мотопехотные бригады, а также подразделения артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения, а также противовоздушной обороны. В настоящее время 16-й армейский корпус защищает от российских войск почти половину Харьковщины. Корпус был создан 3 марта 2025 года.
